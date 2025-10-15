Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ιράκ: Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του
Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου - Η έκρηξη έγινε σήμερα το ξημέρωμα στην Ταρμιγέ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βαγδάτης
«Βόμβα εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο του Σαφάα αλ Μασχαντάνι, που είναι μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Βαγδάτης και υποψήφιος για το Κοινοβούλιο. Αυτός σκοτώθηκε επιτόπου και τρεις από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν σοβαρά», σημείωσε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Intense activity among Iraq’s political factions continues as the country approaches its crucial upcoming elections.— OSINT WWIII (@OsintWWIII) October 15, 2025
The moment of the assassination of Safaa Al-Mashhadani, a member of the Baghdad Provincial Council and a candidate of the “Al-Siyada” (Sovereignty) coalition, was… pic.twitter.com/D5oKfgD8Ka
Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου. Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι είναι ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές αυτές που έχει χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή του.
Σύμφωνα με την πηγή ασφαλείας, η επίθεση έγινε σήμερα το ξημέρωμα στην Ταρμιγέ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βαγδάτης.
Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι ήταν υποψήφιος σουνιτικού συνασπισμού υπό τον επιχειρηματία Χάμις αλ Χάντζαρ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μαχμούντ αλ Μασχαντάνι.
Footage shows the moment an Iraqi parliamentary election candidate was assassinated in Baghdad's Tarmiyah district. The candidate, Safaa Hijazi Al-Mashhadani, a member of the Sovereignty Alliance led by Khamis al-Khanjar, was killed when a bomb attached to his car detonated. Four… pic.twitter.com/l1LKnIxUGG— Peregraf (@PeregrafNews) October 15, 2025
Ο συνασπισμός αυτός κατήγγειλε ένα «στυγερό έγκλημα», βλέποντας στην επίθεση αυτή «επέκταση της προσέγγισης του αποκλεισμού και της προδοσίας από τις δυνάμεις (...) της τρομοκρατίας, οι οποίες επιδιώκουν στο σύνολό τους να σιγήσουν τις ελεύθερες εθνικές φωνές».
Το ιρακινό κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από 329 μέλη, κυριαρχείται από συνασπισμό σιιτικών φιλοϊρανικών κομμάτων.
Σύμφωνα με το σύστημα καταμερισμού της εξουσίας που ισχύει έκτοτε, το αξίωμα του πρωθυπουργού, το οποίο έχει σήμερα ο Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, αναλαμβάνει παραδοσιακά ένας σιίτης μουσουλμάνος, αυτό του προέδρου ένας Κούρδος και αυτό του προέδρου του κοινοβουλίου ένας σουνίτης μουσουλμάνος.
