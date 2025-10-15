Ιράκ: Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του

Κλείσιμο

Υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στοσκοτώθηκε σήμερα στην επαρχία τηςστην έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, έγινε γνωστό από πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.«Βόμβα εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο του Σαφάα αλ Μασχαντάνι, που είναι μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Βαγδάτης και υποψήφιος για το Κοινοβούλιο. Αυτός σκοτώθηκε επιτόπου και τρεις από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν σοβαρά», σημείωσε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου. Οείναι ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές αυτές που έχει χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή του.Σύμφωνα με την πηγή ασφαλείας, η επίθεση έγινε σήμερα το ξημέρωμα στην, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βαγδάτης.ήταν υποψήφιος σουνιτικού συνασπισμού υπό τον επιχειρηματίακαι τον πρόεδρο του κοινοβουλίουΟ συνασπισμός αυτός κατήγγειλε ένα «στυγερό έγκλημα», βλέποντας στην επίθεση αυτή «επέκταση της προσέγγισης του αποκλεισμού και της προδοσίας από τις δυνάμεις (...) της τρομοκρατίας, οι οποίες επιδιώκουν στο σύνολό τους να σιγήσουν τις ελεύθερες εθνικές φωνές».Το ιρακινό κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από 329 μέλη, κυριαρχείται από συνασπισμό σιιτικών φιλοϊρανικών κομμάτων.