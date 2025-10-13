Κλίμα: Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πλέον σχεδόν βέβαιο πως ξεπέρασαν σημείο καμπής «χωρίς επιστροφή»

Ηλιακή κι αιολική ενέργεια

Εδώ και δυο χρόνια, οι ζωτικές ενδείξεις της Γης χειροτερεύουν. Κι άλλα σημεία καμπής μπορεί να ξεπεραστούν σύντομα, με την αμετάκλητη τήξη των πιο επιφανειακών πάγων στους πόλους, την κατάρρευση κρίσιμης σημασίας ωκεάνιων ρευμάτων, καθώς και την περαιτέρω καταστροφή του δάσους του Αμαζονίου, όπου θα διεξαχθεί η COP30.«Πλησιάζουμε με ταχύτητα πολλαπλά πλανητικά σημεία καμπής τα οποία μπορεί να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας, με καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους και για τη φύση», προειδοποιεί ο κ. Λέντον.«Αυτό απαιτεί άμεσα και άνευ προηγουμένου μέτρα από τους ηγέτες στην COP30 και τους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.Οι επιστήμονες ωστόσο καταγράφουν επίσης κάποιες προόδους τα δυο τελευταία χρόνια, αυτά που χαρακτηρίζουν θετικά σημεία καμπής, που μπορεί να έχουν αλυσιδωτά θετικά αποτελέσματα στο κλίμα.Κάποιοι τομείς έχουν ξεπεράσει τα σημεία που καθιστούν αμετάκλητη την ανάπτυξή τους. Πλέον ηλιακή και αιολική ενέργεια είναι φθηνότερη διεθνώς και η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας και αντλιών θερμότητας αυξάνεται σε ορισμένες αγορές.Υπάρχουν επίσης τεχνολογίες που δεν έχουν φθάσει σε αυτό το υποσχόμενο στάδιο (υδρογόνο, «πράσινη» αμμωνία).