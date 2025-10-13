Ο Μαδούρο χαρακτηρίζει «δαιμονική μάγισσα» την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτική του αντίπαλο
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Μαρία Κορίνα Ματσάδο Βενεζουέλα

Ο Μαδούρο χαρακτηρίζει «δαιμονική μάγισσα» την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτική του αντίπαλο

Το βραβείο δόθηκε στην Ματσάδο για τον αγώνα της για τη δημοκρατία στη χώρα  όπου η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024

Ο Μαδούρο χαρακτηρίζει «δαιμονική μάγισσα» την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτική του αντίπαλο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτήρισε χθες Κυριακή «δαιμονική μάγισσα» την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε μόλις δυο ημέρες νωρίτερα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Το βραβείο δόθηκε στην Ματσάδο για τον «ακούραστο» αγώνα της για τη «δημοκρατία» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ανακηρύχτηκε επίσημα νικητής ο Μαδούρο.

«Το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα σαγιόνα», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο, χρησιμοποιώντας έκφραση που αναφέρεται σε πνεύμα εκδίκησης, δεισιδαιμονία και θρύλο στη Βενεζουέλα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην αντίπαλό του, ούτε στο βραβείο που της δόθηκε.

Μέλη της κυβέρνησης του Μαδούρο αναφέρονται συχνά στην Ματσάδο με αυτόν τον τρόπο.

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», είπε ακόμη ο Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο, κατ’ αυτές, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα — η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της χώρας αυτής «επικεφαλής» καρτέλ, η ύπαρξη του οποίου ωστόσο είναι αμφισβητούμενη.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει τους ελιγμούς της Ουάσιγκτον. Αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», που ήταν γνωστό πως επιθυμούσε να λάβει εκείνος το Νόμπελ Ειρήνης, αφού όπως λέει έβαλε τέλος σε διάφορους πολέμους.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο

Αδίκησε τον εαυτό της και πλήρωσε ακριβά τα λάθη της: Η Εθνική έχασε 3-1 στη Δανία και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ - Δείτε τα γκολ

Ανδρέας Συγγρός: Νεόπλουτος απατεώνας ή εθνικός ευεργέτης;
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης