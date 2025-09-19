«Καμπανάκι» για τη Μεσόγειο: Νέο μοντέλο προβλέπει την εισβολή τοξικών ψαριών λόγω κλιματικής αλλαγής

Η έρευνα στην οποία συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αφορά δύο από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη: τον τοξικό λαγοκέφαλο (Lagocephalus sceleratus) και το λεοντόψαρο (Pterois miles)