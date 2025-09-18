Κλιματική αλλαγή: Οδήγησε σε πάνω από 15.000 θανάτους στην Ευρώπη φέτος – Πόσοι σημειώθηκαν στην Αθήνα

Περισσότεροι από 15.000 θάνατοι φέτος το καλοκαίρι στις κύριες πόλεις της Ευρώπης μπορεί να οφείλονταν στην κλιματική αλλαγή, υποστηρίζουν ερευνητές σε μια εργασία η οποία είναι ακόμα προκαταρκτική, αλλά χαιρετίσθηκε ως ενδιαφέρουσα από άλλους επιστήμονες.

«Επικεντρωμένη σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις, αυτή η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 68% των 24.400 θανάτων που συνδέθηκαν με τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι οφειλόταν στην κλιματική αλλαγή», υπογραμμίζεται στη σημερινή ανακοίνωση των δύο βρετανικών ινστιτούτων στα οποία ανήκουν οι συντάκτες της μελέτης, το Imperial College London και το London School of Hygiene & Tropical Medicine.



Οι μελετητές συμπεραίνουν πως από 15.013 ως 17.864 θάνατοι το φετινό καλοκαίρι συνδέονται με τη ζέστη και δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την οφειλόμενη στην κλιματική αλλαγή άνοδο της θερμοκρασίας στις πόλεις αυτές, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν εξάλλου παρά μόλις το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού.



