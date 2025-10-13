«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο
«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο
«Η εκεχειρία θα τηρηθεί» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν μπει στο Air Force One με προορισμό αρχικά το Ισραήλ για να γιορτάσει την απελευθέρωση των ομήρων
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «τελείωσε», καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One για να αναχωρήσει για το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να γιορτάσει την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.
«Ο πόλεμος τελείωσε. Εντάξει; Το καταλαβαίνετε αυτό;» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ήταν βέβαιος ότι η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είχε τελειώσει.
«Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιο μου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η εκεχειρία θα τηρηθεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους πριν μπει στο αεροπλάνο.
«Υπάρχουν 500.000 άνθρωποι χθες και σήμερα στο Ισραήλ», ανέφερε για μια μαζική συγκέντρωση για τους ομήρους χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, στην οποία μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και χειροκροτήθηκε. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης ισχυρίστηκαν ότι συμμετείχαν μισό εκατομμύριο.
«Και επίσης, οι μουσουλμανικές και οι αραβικές χώρες επευφημούν. Όλοι επευφημούν ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί», λέει ο Τραμπ. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλοι είναι έκπληκτοι, και είναι ενθουσιασμένοι, και είναι τιμή μας που συμμετέχουμε, και θα περάσουμε καταπληκτικά, και θα είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».
Ο Τραμπ θα συνοδεύεται στην επίσκεψή του στην περιοχή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με πλήθος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.
Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην επικράτεια του Ισραήλ, ο Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων, που είχαν απαχθεί στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας — την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, για άλλη μια φορά, «εργοτάξιο κατεδαφίσεων».
.@POTUS ahead of his trip to Israel: "This is going to be a very special time... Everybody's cheering at one time. That's never happened before... It's an honor to be involved — and we're going to have an amazing time."
Οι συναντήσεις αναμένεται να γίνουν σε αίθουσα στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου κατόπιν είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία. Θα γίνει έτσι ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει.
Έπειτα από την παραμονή του για περίπου τέσσερις ώρες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.
