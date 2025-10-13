«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στη Γάζα Ισραήλ

«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο

 «Η εκεχειρία θα τηρηθεί» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν μπει στο  Air Force One με προορισμό αρχικά το Ισραήλ για να γιορτάσει την απελευθέρωση των ομήρων

«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «τελείωσε», καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One για να αναχωρήσει για το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να γιορτάσει την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Εντάξει; Το καταλαβαίνετε αυτό;» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ήταν βέβαιος ότι η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είχε τελειώσει.



«Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιο μου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η εκεχειρία θα τηρηθεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους πριν μπει στο αεροπλάνο.



Κλείσιμο
«Υπάρχουν 500.000 άνθρωποι χθες και σήμερα στο Ισραήλ», ανέφερε για μια μαζική συγκέντρωση για τους ομήρους χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, στην οποία μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και χειροκροτήθηκε. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης ισχυρίστηκαν ότι συμμετείχαν μισό εκατομμύριο.

«Και επίσης, οι μουσουλμανικές και οι αραβικές χώρες επευφημούν. Όλοι επευφημούν ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί», λέει ο Τραμπ. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλοι είναι έκπληκτοι, και είναι ενθουσιασμένοι, και είναι τιμή μας που συμμετέχουμε, και θα περάσουμε καταπληκτικά, και θα είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται στην επίσκεψή του στην περιοχή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με πλήθος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην επικράτεια του Ισραήλ, ο Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων, που είχαν απαχθεί στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας — την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, για άλλη μια φορά, «εργοτάξιο κατεδαφίσεων».

Οι συναντήσεις αναμένεται να γίνουν σε αίθουσα στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου κατόπιν είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία. Θα γίνει έτσι ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει.

Έπειτα από την παραμονή του για περίπου τέσσερις ώρες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.





Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης