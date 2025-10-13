«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο

Οι συναντήσεις αναμένεται να γίνουν σε αίθουσα στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου κατόπιν είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία. Θα γίνει έτσι ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει.Έπειτα από την παραμονή του για περίπου τέσσερις ώρες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.