Νέα Υόρκη: Νεκρός 12χρονος που φέρεται να πνίγηκε με ντόνατ, εξετάζεται αν συμμετείχε σε challenge του TikTok

Ο Τζέικομπ Μεντίνα κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του, ενώ οι Αρχές ερευνούν αν προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο ντόνατ με μία μπουκιά στο πλαίσιο της διαδικτυακής πρόκλησης «One-Bite Challenge»