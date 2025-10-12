Βανς: Αναγκαία η διαρκής πίεση των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Γάζα

Μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον, υποστήριξε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑΣε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο, ο Βανς υπογράμμισε πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν. «Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε.αναχωρεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ.Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ τουκαι της, οιή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.επιβεβαίωσε σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα στοότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας.Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως οιπου θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε, αυτήν τη φορά στο«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε οΜετά το Τελ Αβίβ, οθα μεταβεί στηνόπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό τουμιας «ειρηνευτικής συνόδου» στοπαρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕΚανένας εκπρόσωπος τηςή τηςδεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός