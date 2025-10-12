H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Βανς: Αναγκαία η διαρκής πίεση των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Γάζα
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός»
Μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον, υποστήριξε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.
Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Βανς υπογράμμισε πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν. «Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.
Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα στο CBS News ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας.
Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».
«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε, αυτήν τη φορά στο ABC News.
«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντις Βανς.
Μετά το Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Σίσι μιας «ειρηνευτικής συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ή της Χαμάς δεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».
