Ισραήλ: Περίπου 4 ώρες θα καθίσει ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του

Ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας και να αναχωρήσει στις 1:00 το μεσημέρι - Θα συναντήσει τον Νετανιάχου και θα μιλήσει στην Κνεσέτ