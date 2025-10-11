Ισραήλ: Περίπου 4 ώρες θα καθίσει ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του

Η αναμενόμενη επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες και θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, καθώς και ομιλία του προέδρου στην Κνεσέτ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.
Όπως μεταδίδει το δίκτυο, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας και να αναχωρήσει στη 1:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με πρόγραμμα που δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί.
Με την άφιξή του θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβεί στην Κνεσέτ, όπου φέρεται να έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια στις 11:00 το πρωί.
Πριν από την ομιλία του, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του πρωθυπουργού εντός της Κνεσέτ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων στην αίθουσα Σαγκάλ του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.