Ισραήλ: Περίπου 4 ώρες θα καθίσει ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ισραήλ: Περίπου 4 ώρες θα καθίσει ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του

Ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας και να αναχωρήσει στις 1:00 το μεσημέρι - Θα συναντήσει τον Νετανιάχου και θα μιλήσει στην Κνεσέτ

Ισραήλ: Περίπου 4 ώρες θα καθίσει ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αναμενόμενη επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες και θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, καθώς και ομιλία του προέδρου στην Κνεσέτ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας και να αναχωρήσει στη 1:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με πρόγραμμα που δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί.

Με την άφιξή του θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβεί στην Κνεσέτ, όπου φέρεται να έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια στις 11:00 το πρωί.

Πριν από την ομιλία του, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του πρωθυπουργού εντός της Κνεσέτ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων στην αίθουσα Σαγκάλ του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Ειδήσεις σήμερα:

Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου

Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας

Το protothema στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ: Οι πρώτες ώρες της εύθραυστης εκεχειρίας, δείτε βίντεοντόναλντ τ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης