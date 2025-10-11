Ισραήλ: Επιζών από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova, αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Δεν κατάφερε να αντέξει το ψυχολογικό βάρος από όσα αντιμετώπισε στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο Ρόεϊ Σάλεβ - Η σύντροφός του είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στο φεστιβάλ, ενώ η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή - Άφησε μήνυμα στα social, προαναγγέλοντας την αυτοκτονία του