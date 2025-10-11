Ισραήλ: Επιζών από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova, αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του
Δεν κατάφερε να αντέξει το ψυχολογικό βάρος από όσα αντιμετώπισε στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο Ρόεϊ Σάλεβ - Η σύντροφός του είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στο φεστιβάλ, ενώ η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή - Άφησε μήνυμα στα social, προαναγγέλοντας την αυτοκτονία του

Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, του οποίου η σύντροφος, Μαπάλ Άνταμ, δολοφονήθηκε εκείνη την ημέρα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Σάλεβ βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το τραύμα και την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.



Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.



Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής του φεστιβάλ, εξέφρασε τη θλίψη της, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».

Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.


