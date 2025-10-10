«Λύγισε» ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η συζήτηση με σύζυγο αυτόχειρα που τον έκανε να δακρύσει, δείτε βίντεο
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τη Ρίαν Μάνινγκς, η οποία έχασε τον σύζυγό της από αυτοκτονία λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του μικρού τους γιου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία της στο Κάρντιφ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με το BBC, η Μάνινγκς αφηγήθηκε στον πρίγκιπα ότι ο σύζυγός της έβαλε τέλος στη ζωή του πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους γιου τους, το 2012. Ο Ουίλιαμ τη ρώτησε πώς κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να μεγαλώσει τα δύο τους παιδιά.

«Ακόμα δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε», του απάντησε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αυτοκτονία με στίγμα. «Ήμουν σοκαρισμένη. Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό. Ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο στις ειδήσεις».

Ο πρίγκιπας τη ρώτησε τι θα έλεγε σήμερα στον σύζυγό της. «Τον ρωτάω κάθε μέρα: “Γιατί δεν μου μίλησες;” Θα ήθελα να του πω ότι χάσαμε τόση χαρά... Θα τα καταφέρναμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο — θα τα καταφέρναμε», είπε η Μάνινγκς, ενώ ο πρίγκιπας, εμφανώς συγκινημένος, δυσκολεύτηκε να απαντήσει.

Δείτε βίντεο:

Prince William visibly moved during reunion with bereaved mother


Μετά την προσωπική της τραγωδία, η Μάνινγκς ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2wish, που στηρίζει οικογένειες που έχασαν ξαφνικά ή απροσδόκητα ένα παιδί ή νέο άνθρωπο. Η οργάνωσή της είναι μία από τις 20 που θα συμμετάσχουν στο νέο Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 1 εκατομμύριο λίρες για τα επόμενα τρία χρόνια από το Royal Foundation του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το δίκτυο, που θα λειτουργεί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα στοχεύει στην κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της αυτοκτονίας και στην παροχή άμεσης υποστήριξης σε όσους επηρεάζονται. Την προεδρία θα αναλάβει η καθηγήτρια Ann John, ειδική στην πρόληψη αυτοκτονιών και σύμβουλος δημόσιας υγείας στην Ουαλία.

