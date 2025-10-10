Επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να μιλήσει στην Κνεσέτ: «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης»
Επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να μιλήσει στην Κνεσέτ: «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης»
Σε επιστολή του ο πρόεδρος του ισραηλινού κοινοβουλίου επαινεί τον Τραμπ για τη βοήθειά του στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, προσκαλεί επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει ενώπιον του νομοθετικού σώματος, μετά από άτυπες προσφορές προς τον Αμερικανό πρόεδρο να απευθυνθεί σε Ισραηλινούς νομοθέτες κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.
Η επιστολή του Οχάνα προς τον Τραμπ, την οποία δημοσιεύει στο X , επαινεί τον πρόεδρο για τη βοήθειά του στη διαμεσολάβηση για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται εκεί από τρομοκρατικές ομάδες. Η συμφωνία ανακοινώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.
Στην ανάρτηση, αποκαλεί τον Τραμπ «Πρόεδρο της Ειρήνης».
«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», γράφει στην επιστολή. «Η ηγεσία, το θάρρος, η επιμονή και το όραμά σας οδήγησαν όχι μόνο σε μια συμφωνία που εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και σε μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή συμφωνία που έγινε δεκτή από σχεδόν κάθε έθνος στη Μέση Ανατολή».
Η επιστολή συνεχίζει επαινώντας μια λίστα με άλλες ενέργειες του Τραμπ σχετικά με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, από το 2017 έως το 2021, όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η διαμεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μια σειρά συμφωνιών ομαλοποίησης μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.
«Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί ως τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο βουλευτής του Λικούντ. «Είναι επομένως βαθιά μου τιμή και προνόμιο να σας προσκαλέσω επίσημα να απευθύνετε επίσημη ομιλία στο έθνος ενώπιον της Κνεσέτ».
It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.— Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025
Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj
