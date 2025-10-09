Σταμάτησα οκτώ πολέμους, αλλά δεν το έκανα για το Νόμπελ Ειρήνης, περηφανεύεται ο Τραμπ
Έσωσα πολλές ζωές, εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος που τους τελευταίους μήνες έχει εκφράσει το παράπονό του ότι δεν του δίνουν το μεγάλο βραβείο

Είχαμε μείνει στους έξι πολέμους, που έγιναν λίγο αργότερα επτά, αλλά ο Τραμπ λέει ότι ήδη έχει κατακτήσει και όγδοο «τρόπαιο».

Πρόκειται φυσικά για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, άσχετα αν ακόμη εκκρεμεί το «ναι» από το Ισραήλ και δεν έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ είπε την Πέμπτη ότι δεν έδωσε τέλος σε οκτώ πολέμους για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, που θα απονεμηθεί αύριο Παρασκευή.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Νόμπελ, απάντησε ότι «κανένας στην ιστορία δεν έχει δώσει τέλος σε οκτώ πολέμους σε διάστημα εννέα μηνών και εγώ σταμάτησα οκτώ πολέμους. Αλλά θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν. Ό,τι κάνουν είναι καλό.

» Δεν το έκανα για αυτό. Το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».

Υπενθυμίζεται ότι οι «επτά πόλεμοι είναι οι αναμετρήσεις: Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ρουάντα, Ισραήλ - Ιράν, Ινδία - Πακιστάν, Καμπότζη - Ταϊλάνδη, Αίγυπτος - Αιθιοπία, καθώς και μια μερική συμφωνία ανάμεσα σε Σερβία και Κόσοβο, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία (όταν τοποθετείται χρονικά και ο «πόλεμος» Αιγύπτου - Αιθιοπίας).

