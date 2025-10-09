Σταμάτησα οκτώ πολέμους, αλλά δεν το έκανα για το Νόμπελ Ειρήνης, περηφανεύεται ο Τραμπ
Σταμάτησα οκτώ πολέμους, αλλά δεν το έκανα για το Νόμπελ Ειρήνης, περηφανεύεται ο Τραμπ
Έσωσα πολλές ζωές, εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος που τους τελευταίους μήνες έχει εκφράσει το παράπονό του ότι δεν του δίνουν το μεγάλο βραβείο
Είχαμε μείνει στους έξι πολέμους, που έγιναν λίγο αργότερα επτά, αλλά ο Τραμπ λέει ότι ήδη έχει κατακτήσει και όγδοο «τρόπαιο».
Πρόκειται φυσικά για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, άσχετα αν ακόμη εκκρεμεί το «ναι» από το Ισραήλ και δεν έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.
Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ είπε την Πέμπτη ότι δεν έδωσε τέλος σε οκτώ πολέμους για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, που θα απονεμηθεί αύριο Παρασκευή.
Σε ερώτημα δημοσιογράφου για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Νόμπελ, απάντησε ότι «κανένας στην ιστορία δεν έχει δώσει τέλος σε οκτώ πολέμους σε διάστημα εννέα μηνών και εγώ σταμάτησα οκτώ πολέμους. Αλλά θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν. Ό,τι κάνουν είναι καλό.
» Δεν το έκανα για αυτό. Το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».
Υπενθυμίζεται ότι οι «επτά πόλεμοι είναι οι αναμετρήσεις: Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ρουάντα, Ισραήλ - Ιράν, Ινδία - Πακιστάν, Καμπότζη - Ταϊλάνδη, Αίγυπτος - Αιθιοπία, καθώς και μια μερική συμφωνία ανάμεσα σε Σερβία και Κόσοβο, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία (όταν τοποθετείται χρονικά και ο «πόλεμος» Αιγύπτου - Αιθιοπίας).
Πρόκειται φυσικά για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, άσχετα αν ακόμη εκκρεμεί το «ναι» από το Ισραήλ και δεν έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.
Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ είπε την Πέμπτη ότι δεν έδωσε τέλος σε οκτώ πολέμους για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, που θα απονεμηθεί αύριο Παρασκευή.
Trump on the Nobel: "Nobody in history has solved eight wars in a period of nine months. And I've stopped eight wars. That's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine." pic.twitter.com/dXEpCuk2KC— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2025
» Δεν το έκανα για αυτό. Το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».
Υπενθυμίζεται ότι οι «επτά πόλεμοι είναι οι αναμετρήσεις: Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ρουάντα, Ισραήλ - Ιράν, Ινδία - Πακιστάν, Καμπότζη - Ταϊλάνδη, Αίγυπτος - Αιθιοπία, καθώς και μια μερική συμφωνία ανάμεσα σε Σερβία και Κόσοβο, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία (όταν τοποθετείται χρονικά και ο «πόλεμος» Αιγύπτου - Αιθιοπίας).
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα