Μπορεί η «διατροφή Ozempic» να οδηγήσει σε απώλεια κιλών; Η φυσική απάντηση στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Διατροφή ή φάρμακα;

Νέα πεδία έρευνας

Ο Ντάμαν τονίζει ότι τατης δυτικής διατροφής έχουν «βραχυκυκλώσει» αυτό το φυσικό σύστημα ελέγχου της πείνας. «Αυτά τα φάρμακα αξιοποιούν κάτι θεμελιώδες που έχουμε χάσει εξαιτίας της σύγχρονης διατροφής», σημειώνει.Ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να χάσουν βάρος μέσω σωστήςκαι, αλλά για άλλους η φαρμακευτική αγωγή είναι αναγκαία. «Η αλλαγή συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά δύσκολη», λέει ο Ντάμαν. «Τα φάρμακα GLP-1 έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους με σοβαρή παχυσαρκία και επιπλοκές να επανακτήσουν τον έλεγχο».Η Σκοτ από την πλευρά της επισημαίνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, πολυφαινόλες και “καλά” λιπαρά μπορεί να μειώσει φυσικά την όρεξη. «Ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο έντονα όσο με τα φάρμακα, αλλά όλοι ωφελούνται, γιατί πρόκειται για μια βασική λειτουργία του οργανισμού – το φυσικό “σήμα” που μας λέει να σταματήσουμε να τρώμε».Τελικά, όπως υπογραμμίζει ο Ντάμαν, όλα οδηγούν πίσω στα βασικά: «Η λύση βρίσκεται στα φυσικά, ανεπεξέργαστα τρόφιμα – δεν υπάρχει υποκατάστατο γι’ αυτά».Παρά την αποτελεσματικότητά τους, οιαναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ακόμη κενά γνώσης για τα φάρμακα GLP-1. Ο καθηγητής Γκάρι Σουόρτς από το Πανεπιστήμιο Άλμπερτ Αϊνστάιν στη Νέα Υόρκη σημειώνει ότι η έρευνα γύρω από αυτά τα φάρμακα ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της παχυσαρκίας και των μηχανισμών ελέγχου της όρεξης.Ο ίδιος εξηγεί ότι τα, πλούσια σε ζάχαρη και λίπος, «εκμεταλλεύονται» τα συστήματα ανταμοιβής του εγκεφάλου, προκαλώντας υπερφαγία. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως τα φάρμακα GLP-1 μειώνουν αυτή την επιθυμία, κάτι που ενδέχεται να εμπνεύσει νέες διατροφικές ή συμπεριφορικές παρεμβάσεις με παρόμοια αποτελέσματα.«Μέσα στην επόμενη δεκαετία», προβλέπει ο Σουόρτς, «θα γνωρίζουμε ποια σημεία του εγκεφάλου μπορούμε να “ενεργοποιήσουμε” με τη διατροφή ή την αλλαγή συμπεριφοράς, ώστε να επιτυγχάνουμε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς φάρμακα».