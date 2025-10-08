Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

Είπε ότι οι γονείς και η κοινωνία θέλουν να μάθουν την αλήθεια - Ξεκαθάρισε πως δεν θα έχει εκλογική συνεργασία με κανένα κόμμα