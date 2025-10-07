Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ιατρικών υπηρεσιών - Δεν μετέφερε ασθενείς το αεροσκάφος
Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν περίθαλψη, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, στο X, μετά την πτώση του αεροσκάφους κοντά στην 59η οδό της πόλης, στην ανατολική πλευρά της λεωφόρου.
WATCH: Medical helicopter crashes onto highway in Sacramento, California; several injuries pic.twitter.com/LoTWPiO328— BNO News (@BNONews) October 7, 2025
«Είμαστε στη διαδικασία να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες της κατάστασης, καθώς και την κατάσταση του πληρώματος, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της περιοχής», ανέφερε η εταιρεία REACH σύμφωνα με το Reuters.
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματίες σε όλη τη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Η αιτία της συντριβής διερευνάται, σύμφωνα με το CBS News.
#BREAKING UPDATE: Aerial footage from KCRA-TV confirms a medical helicopter has crashed in Sacramento, Northern California.— Nexus (@nexusdossiers) October 7, 2025
Emergency crews are on scene responding to the wreckage, which is located near Highway 50.
Multiple injuries have been reported, though the extent remains… pic.twitter.com/N1ieLlldhI
Several injuries have been reported following a dramatic medical helicopter crash onto the eastbound lanes of Highway 50 in Sacramento, California, near Howe Avenue, on Monday evening just after 7:00 PM local time.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 7, 2025
The aircraft, identified as a REACH medical helicopter, came… pic.twitter.com/kk2mL04XFT
