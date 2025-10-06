Bloomberg: Τα τρία σενάρια για τον Μακρόν μετά την παραίτηση του Λεκορνί
Η προθεσμία για την κατάθεση του προϋπολογισμού λήγει στις 13 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά σχεδόν βέβαιη την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων
Σε πολιτική κρίση βυθίζεται η Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μόλις 24 ώρες έπειτα από την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προκαλώντας πτώση των γαλλικών ομολόγων και έντονη ανησυχία στις αγορές.
Συγκεκριμένα, η παραίτηση του Λεκορνί ήρθε αιφνιδιαστικά, μία ημέρα αφότου ο Μακρόν παρουσίασε το νέο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο διατήρησε σχεδόν όλα τα βασικά στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η επιλογή αυτή εξόργισε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούσαν «ρήξη» με το παρελθόν, ενώ ακόμα και ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι «αρνείται να αλλάξει πορεία».
Η πολιτική αναταραχή οδήγησε σε πτώση των γαλλικών κρατικών τίτλων, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να αυξάνεται κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Το περιθώριο απόδοσης έναντι των γερμανικών ομολόγων ξεπέρασε τις 89 μονάδες βάσης - το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024 - υποδηλώνοντας αυξημένο δημοσιονομικό ρίσκο.
Σύμφωνα με το Bloomberg, μετά την αποχώρηση Λεκορνί, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές:
- να ορίσει νέο πρωθυπουργό και να παρουσιάσει νέο υπουργικό συμβούλιο,
- να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές
- ή να παραιτηθεί ο ίδιος, κάτι που έχει αποκλείσει δημοσίως.
Η προθεσμία για την κατάθεση του προϋπολογισμού λήγει στις 13 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά σχεδόν βέβαιη την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης».
Οι αγορές αντιδρούν
Τρία σενάρια για τον Μακρόν
