Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία, παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Πτώση των χρηματιστηρίων της Ευρώπης και του Παρισιού μετά την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του(RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.Οι γαλλικές τράπεζες ηγήθηκαν της πτώσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, με τη Societe Generale να σημειώνει πτώση άνω του 6% στον CAC 40 αμέσως μετά την ανακοίνωση, ενώ η BNP Paribas και η Credit Agricole σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση.Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,5%.Το ευρώ υποχώρησε επίσης έναντι της στερλίνας και του δολαρίου, ενώ το κόστος δανεισμού της γαλλικής κυβέρνησης, όπως αντανακλάται στις αγορές ομολόγων, έφτασε σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά πριν από σχεδόν ένα μήνα, όταν η χώρα βρισκόταν ξανά στο ίδιο πολιτικό αδιέξοδο.