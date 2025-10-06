Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία, παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός
Η κυβέρνησή του κατέρρευσε σε λιγότερο από 24 ώρες μετά τον ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου - Πτώση των χρηματιστηρίων της Ευρώπης και του Παρισιού
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την έκανε δεκτή. Ο πρωθυπουργός που διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους αντιπάλους του και τη δεξιά, αφού την Κυριακή το βράδυ ανακοίνωσε μέρος της σύνθεσης της κυβέρνησής του.
Σε δήλωση που πραγματοποίησε στο Ματιγόν στις 11:45 (ώρα Ελλάδος) τόνισε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να πάει μπροστά μια χώρα στην οποία όλοι δρουν πιστεύοντας πως έχουν την απόλυτη πλειοψηφία».
Οι προϋποθέσεις για να ασκήσω τα καθήκοντα του πρωθυπουργού δεν πληρούνταν πλέον», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Matignon. Ο παραιτηθέντας πρωθυπουργός εξήγησε ότι «προσπάθησε να χαράξει μια πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους, αφεντικά, δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδίως σε θέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αδιεξόδων εδώ και πολλές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, η δυσκολία της εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, για να «αναζωογονήσει την ισότητα» και να «χτίσει ένα σχέδιο δράσης» με κοινή βάση.
Για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τρεις λόγοι δεν του επέτρεπαν πλέον να είναι πρωθυπουργός. Πρώτον, αναφέρει το γεγονός ότι οι πολιτικές ομάδες «προσποιούνταν μερικές φορές ότι δεν έβλεπαν την αλλαγή, τη βαθιά ρήξη που αντιπροσώπευε η μη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος» και ότι, κατά τη γνώμη του, δεν υπήρχε πλέον «πρόσχημα για προληπτική λογοκρισία».
Επιπλέον, «τα κόμματα συνεχίζουν να υιοθετούν μια στάση σαν να είχαν όλα την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση», εκφράζει τη λύπη του.
Τέλος, «η σύνθεση της κυβέρνησης στο πλαίσιο της κοινής βάσης δεν ήταν ομαλή και οδήγησε στην αναζωπύρωση ορισμένων κομματικών φιλοδοξιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν άσχετες με τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές».
«Δεν θα χρειαζόταν πολύ για να το πετύχουμε», καταλήγει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, καλώντας τους πολίτες να είναι «πιο ανιδιοτελείς» και να «απομακρύνουν ορισμένα εγώ». «Ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν πριν από το 2027», εκτιμά και παράλληλα καλεί να «έχουμε πάντα το αίσθημα του γενικού συμφέροντος και της ουσίας».
«Η ίδια η αρχή της επίτευξης συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών είναι να είμαστε σε θέση να συνδυάζουμε τις πράσινες γραμμές και να λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες κόκκινες γραμμές», δήλωσε ακόμη. «Αλλά δεν μπορεί κανείς να βρίσκεται στα δύο άκρα και ορισμένα πολιτικά σχηματισμοί της αντιπολίτευσης το έχουν καταλάβει».
«Πρέπει πάντα να προτιμάμε τη χώρα μας από το κόμμα μας. Πρέπει να ξέρουμε να ακούμε τους ακτιβιστές μας, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε τους Γάλλους και τις Γαλλίδες», κατέληξε.
Ωστόσο, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε την οργή τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων, οι οποίοι το θεώρησαν είτε υπερβολικά δεξιό είτε ανεπαρκές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία βρίσκεται ήδη βαθιά βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.
Η γαλλική πολιτική έχει γίνει όλο και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω της έλλειψης οποιουδήποτε κόμματος ή ομάδας που να κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Η πιο μικρή θητεία πρωθυπουργού στη ΓαλλίαΜετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε την Κυριακή τους υπουργούς του, και το υπουργικό συμβούλιο είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας.
Ωστόσο, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε την οργή τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων, οι οποίοι το θεώρησαν είτε υπερβολικά δεξιό είτε ανεπαρκές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία βρίσκεται ήδη βαθιά βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.
Η γαλλική πολιτική έχει γίνει όλο και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω της έλλειψης οποιουδήποτε κόμματος ή ομάδας που να κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».
«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.
Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,5%.
Το ευρώ υποχώρησε επίσης έναντι της στερλίνας και του δολαρίου, ενώ το κόστος δανεισμού της γαλλικής κυβέρνησης, όπως αντανακλάται στις αγορές ομολόγων, έφτασε σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά πριν από σχεδόν ένα μήνα, όταν η χώρα βρισκόταν ξανά στο ίδιο πολιτικό αδιέξοδο.
Πτώση των χρηματιστηρίων της Ευρώπης και του Παρισιού μετά την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργούΟι γαλλικές τράπεζες ηγήθηκαν της πτώσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, με τη Societe Generale να σημειώνει πτώση άνω του 6% στον CAC 40 αμέσως μετά την ανακοίνωση, ενώ η BNP Paribas και η Credit Agricole σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση.
