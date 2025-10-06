Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά

Εάν δεν εκδοθεί

Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.Επίσης, σημειώνεται πως για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού,όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.Οχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Ελληνες είτε αλλοδαποί.Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.Οχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β)Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.)