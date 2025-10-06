Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Οι κάτοικοι βοηθούν τις Αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος – Το χρονικό και η προηγούμενη επίθεση κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης
Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στη Φοινικούντα από το διπλό φονικό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της περιοχής όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης.
Οι κάτοικοι, από την πρώτη στιγμή βοηθούν στις έρευνες της αστυνομίας με τις μαρτυρίες τους προκειμένου να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος που σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος.
«Είμαστε συντετριμμένοι και φοβισμένοι με αυτό που συνέβη. Έχουμε τρομοκρατηθεί και εμείς με όσα έγιναν γιατί δεν είχαμε κανένα σημάδι που να μας βάλει σε υποψίες. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και ελπίζω και προσεύχομαι να τον πιάσουν το δράστη και να πληρώσει για αυτά που έκανε», λέει η συγγενής του θύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου ένα μήνα, το ένα από τα δύο θύματα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές, σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.
Το σοβαρό επεισόδιο είχε συμβεί το καλοκαίρι, με το θύμα να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.
Έκτοτε, όπως αναφέρουν κάτοικοι, ο 70χρονος είχε τρομάξει τόσο που είχε εγκαταλείψει το σπίτι του.
Τον τελευταίο μήνα έμενε μέσα στην επιχείρηση του μαζί με τον 60χρονο με τον οποίο διατηρούσε μια μακροχρόνια σχέση.
Ο ανιψιός του 70χρόνου περιέγραψε στο protothema.gr με λεπτομέρειες το συμβάν με την επίθεση με το αεροβόλο:
«Θέλουμε να βρεθεί ο δράστης και να μάθουμε την αιτία του εγκλήματος. Πριν λίγες μέρες, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσπάθησε να σκοτώσει τον θείο μου έξω από το σπίτι του. Όταν τον είδε ο θείος μου ξαφνιάστηκε. Τον είδε να τον σημαδεύει με το όπλο και τον ρώτησε: "Τι κάνεις εκεί; Παίζεις με το όπλο;" και τότε άρχισε να τρέχει ο θείος μου. Εκείνος, όπως μου είχε πει ο θείος μου, προφανώς ήταν άπειρος με όπλα, δεν του έριξε αμέσως, τον κυνήγησε τον θείο μου και τον πέτυχε στο αριστερό αυτί με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο και να χειρουργηθεί. Τον είχε καταγγείλει και στην αστυνομία. Μετά από αυτό το συμβάν, ο θείος μου είχε φοβηθεί και έμενε μέσα στην επιχείρηση του, είχε εγκαταλείψει το σπίτι του. Πού να φανταστεί κανείς ότι αυτός θα έμπαινε μέσα στο κάμπινγκ και θα τον αποτελείωνε; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο λόγο είχε ο δράστης και επέμενε να σκοτώσει το θείο μου; Έχουμε σοκαριστεί».
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ο 70χρονος άντρας δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια που διατηρούσε με επιτυχία την επιχείρηση του στη Φοινικούντα και κάνουν λόγο για έναν αξιόλογο επιχειρηματία.
Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.
Οι κάτοικοι, από την πρώτη στιγμή βοηθούν στις έρευνες της αστυνομίας με τις μαρτυρίες τους προκειμένου να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος που σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος.
Πώς έγινε το φονικόΣύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει ήδη γνωστές, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε τραύματα από δύο σφαίρες, ενώ ο 60χρονος από τρεις σφαίρες.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.
