Πώς η Γαλλία έφτασε στην παραίτηση του Λεκορνί μετά από μόλις 27 ημέρες πρωθυπουργίας



Η ψυχολογία της κρίσης



Προς ένα νέο πολιτειακό σταυροδρόμι

Η έλλειψη σταθερών πλειοψηφιών τότε καθιστούσε αδύνατη τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας τη χώρα σε πολιτική κόπωση και κοινωνική απογοήτευση.Η κρίση της Αλγερίας το 1958 υπήρξε ο καταλύτης που οδήγησε στην κατάρρευση εκείνου του συστήματος και στην επιστροφή του Ντε Γκωλ, ο οποίος επέβαλε μια θεσμική τομή.Εξήντα επτά χρόνια αργότερα, η Πέμπτη Δημοκρατία μοιάζει να φτάνει στα δικά της όρια αντοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι Γάλλοι συνταγματολόγοι και πολιτικοί αναλυτές μιλούν πλέον για «κόπωση του γκωλισμού» — ενός μοντέλου που δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σημερινή, κατακερματισμένη κοινωνία.Όπως τότε, έτσι και τώρα, η χώρα κυβερνάται από μια εκτελεστική εξουσία που δεν έχει πραγματικό έρεισμα στη Βουλή και μια Βουλή που δεν μπορεί να παραγάγει πλειοψηφία. Η διαφορά είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει ένας Ντε Γκωλ να προσφέρει λύση.Η πολιτική αστάθεια τρέφει έναν βαθύτερο ψυχολογικό μηχανισμό δυσπιστίας. Οι Γάλλοι πολίτες δείχνουν να έχουν χάσει την πίστη τους σε ολόκληρη την πολιτική τάξη, θεωρώντας ότι η εναλλαγή προσώπων δεν συνεπάγεται αλλαγή πορείας. Η αποχή, η οργή και η ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν σταθερά ανερχόμενες τάσεις. Η πολιτική συζήτηση μετατοπίζεται από την ουσία στις προσωπικές επιθέσεις, ενώ ο δημόσιος λόγος γίνεται όλο και πιο τοξικός.Η κοινωνική δυσαρέσκεια αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, όπου η εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά κόμματα καταρρέει, ενώ τα άκρα συγκεντρώνουν πρωτοφανή ποσοστά. Αυτή η πόλωση καθιστά σχεδόν αδύνατη την οικοδόμηση πλειοψηφιών συνεργασίας — το ίδιο θεσμικό αδιέξοδο που έπληξε τη Δ΄ Δημοκρατία.Η κρίση που αποκάλυψε η παραίτηση Λεκορνί ανοίγει έναν διάλογο για το μέλλον του γαλλικού πολιτεύματος. Ορισμένοι μιλούν για ανάγκηακόμη και για «Έκτη Δημοκρατία» που θα ενισχύσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και θα περιορίσει την προεδρική υπερεξουσία. Άλλοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια μεταβολή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια, επιστρέφοντας τη χώρα στα αδιέξοδα του παρελθόντος.Όποια κι αν είναι η εξέλιξη, η ουσία παραμένει η ίδια: η Γαλλία βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσης πολιτικής νομιμοποίησης, παρόμοιας με εκείνη που έθεσε τέλος στην Τέταρτη Δημοκρατία. Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκόρνου λειτουργεί ως καμπανάκι — όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, που βλέπει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της σταθερότητάς της να ταλαντεύεται επικίνδυνα.