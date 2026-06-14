Επικοινωνία μίας ώρας Πούτιν - Τραμπ: Οι ευχές για τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου και η συζήτηση για το Ιράν

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου περιέγραψε τη συνομιλία ως ανεπίσημη και με στιγμές χιούμορ και πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε συγκινημένος καθώς ο Πούτιν ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επικοινώνησε μαζί του για να του ευχηθεί