Πρώτη εμφάνιση του επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα - Βίντεο με το μήνυμά του
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Ηγέτες της Χαμάς Ντόχα Απόπειρα δολοφονίας Λωρίδα της Γάζας Γάζα Χαλίλ αλ-Χαγιά

Πρώτη εμφάνιση του επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα - Βίντεο με το μήνυμά του

Ο Χαλίλ αλ-Χαγιά στέλνει μήνυμα αντοχής και ενότητας – «Το αίμα των μαρτύρων θα είναι ο δρόμος προς τη νίκη» δήλωσε στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση

Πρώτη εμφάνιση του επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα - Βίντεο με το μήνυμά του
Επιμέλεια: Κατερίνα Αθανασίου
39 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς και επικεφαλής του κινήματος στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χαγιά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.

Μήνυμα αντοχής και υπερηφάνειας

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».


«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο πόνος του παλαιστινιακού λαού και των ηγετών του είναι κοινός.

«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου, Χαμμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν, από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε. «Όλα είναι παιδιά μου, γιατί όλα έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».

Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η απόπειρα δολοφονίας στη Ντόχα

Η εμφάνιση του αλ-Χαγιά αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αεροπορική επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου στη Ντόχα, που αποδόθηκε στο Ισραήλ και είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο αρκετών μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και του γιου του, Χαμμάμ, καθώς και του διευθυντή του γραφείου του, χωρίς ωστόσο να πλήξει τους ανώτερους αξιωματούχους.

Το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Κατάρ –μιας χώρας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία– προκάλεσε διεθνή καταδίκη, με την Ντόχα να χαρακτηρίζει την ενέργεια «κρατική τρομοκρατία».

Κλείσιμο

Πολιτικό μήνυμα και διαπραγματεύσεις

Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χαγιά θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς.

Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο αλ-Χαγιά συμμετέχει στην ομάδα διαπραγμάτευσης της οργάνωσης, που εμπλέκεται στις έμμεσες συνομιλίες του Καΐρου σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα.

Η παρουσία του σηματοδοτεί την πρόθεση της Χαμάς να δείξει ότι, παρά τις επιθέσεις και τις απώλειες, παραμένει πολιτικά και οργανωτικά ακέραιη, συνεχίζοντας να παίζει ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής.

πηγή: royanews

Επιμέλεια: Κατερίνα Αθανασίου
39 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης