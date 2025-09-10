Στοχεύσαμε τον Αλ Χάγια γιατί μπλόκαρε την εκεχειρία στη Γάζα με συνεχόμενα «ναι μεν, αλλά», λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος
Στοχεύσαμε τον Αλ Χάγια γιατί μπλόκαρε την εκεχειρία στη Γάζα με συνεχόμενα «ναι μεν, αλλά», λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος
Είναι το νούμερο ένα στη Χαμάς και έχει το αίμα χιλιάδων Ισραηλινών στα χέρια του, ήταν ένας από τους σχεδιαστές της 7ης Οκτωβρίου, σημείωσε ο Χέρτζογκ
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, σε συνέντευξή του στη Daily Mail την Τετάρτη, ανέφερε ότι οι IDF έθεσαν στο στόχαστρο τον Χαλίλ αλ Χάγια επειδή «αντιτάχθηκε σε συμφωνία για τη Γάζα», προσθέτοντας πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων «έλεγε συνεχώς “ναι μεν, αλλά”».
«Είναι το νούμερο ένα στη Χαμάς και έχει το αίμα χιλιάδων Ισραηλινών στα χέρια του. Ήταν ένας από τους σχεδιαστές της 7ης Οκτωβρίου» σημείωσε ο Χέρτζογκ, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο.
Η ισραηλινή κυβέρνηση υπερασπίστηκε την απόφαση να στοχεύσει τους ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ντάννυ Ντανόν, δήλωσε ότι ήταν «η σωστή απόφαση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν δρούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών» εκφράζοντας παράλληλα «εκτίμηση» για τη στήριξη της Ουάσινγκτον.
Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επίθεση έγινε «μονομερώς» και υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις «μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Όπως είπε, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ και «εάν γίνει αποδεκτή, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει άμεσα, επιτρέποντας την επανέναρξη της προσπάθειας για επέκταση της ειρήνης στην περιοχή».
Ωστόσο, η πρωτοφανής επίθεση σε έδαφος του Κατάρ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ, προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένος με την κατάσταση», είπε την Τρίτη, τονίζοντας ότι «θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγινε». Σε ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Βλέπω το Κατάρ ως ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το γεγονός ότι επλήγη η περιοχή τους».
Η Ντόχα καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «δειλή» και ξεκαθάρισε μέσω του πρωθυπουργού Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι ότι «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει». Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «σέρνει την περιοχή σε σημείο ανεπανόρθωτης καταστροφής», ενώ τόνισε πως «δεν υπάρχει τίποτα έγκυρο» στις διαπραγματεύσεις μετά τα πλήγματα.
Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς ανέφερε ότι η διαπραγματευτική της ομάδα συνεδρίαζε την ώρα που επλήγη το κτίριο, συζητώντας την πρόταση του Τραμπ για εκεχειρία. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς βρίσκονταν παρόντα, ωστόσο η οργάνωση υποστήριξε ότι όλοι οι αξιωματούχοι επέζησαν της «απόπειρας δολοφονίας».
«Είναι το νούμερο ένα στη Χαμάς και έχει το αίμα χιλιάδων Ισραηλινών στα χέρια του. Ήταν ένας από τους σχεδιαστές της 7ης Οκτωβρίου» σημείωσε ο Χέρτζογκ, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο.
Η ισραηλινή κυβέρνηση υπερασπίστηκε την απόφαση να στοχεύσει τους ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ντάννυ Ντανόν, δήλωσε ότι ήταν «η σωστή απόφαση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν δρούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών» εκφράζοντας παράλληλα «εκτίμηση» για τη στήριξη της Ουάσινγκτον.
Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επίθεση έγινε «μονομερώς» και υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις «μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Όπως είπε, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ και «εάν γίνει αποδεκτή, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει άμεσα, επιτρέποντας την επανέναρξη της προσπάθειας για επέκταση της ειρήνης στην περιοχή».
Ωστόσο, η πρωτοφανής επίθεση σε έδαφος του Κατάρ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ, προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένος με την κατάσταση», είπε την Τρίτη, τονίζοντας ότι «θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγινε». Σε ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Βλέπω το Κατάρ ως ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το γεγονός ότι επλήγη η περιοχή τους».
Η Ντόχα καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «δειλή» και ξεκαθάρισε μέσω του πρωθυπουργού Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι ότι «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει». Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «σέρνει την περιοχή σε σημείο ανεπανόρθωτης καταστροφής», ενώ τόνισε πως «δεν υπάρχει τίποτα έγκυρο» στις διαπραγματεύσεις μετά τα πλήγματα.
Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς ανέφερε ότι η διαπραγματευτική της ομάδα συνεδρίαζε την ώρα που επλήγη το κτίριο, συζητώντας την πρόταση του Τραμπ για εκεχειρία. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς βρίσκονταν παρόντα, ωστόσο η οργάνωση υποστήριξε ότι όλοι οι αξιωματούχοι επέζησαν της «απόπειρας δολοφονίας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα