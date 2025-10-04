Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Δύο νεκροί από την καταιγίδα Έιμι που σαρώνει τη βορειοδυτική Γαλλία
Δύο νεκροί από την καταιγίδα Έιμι που σαρώνει τη βορειοδυτική Γαλλία
Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα - Η καταιγίδα αναμένεται ότι θα εξασθενίσει αργότερα απόψε
Ένας 48χρονος πνίγηκε σήμερα στην πόλη Ετρετά, στη δυτική Γαλλία και άλλος ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο, λόγω των σφοδρών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Έιμι, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.
Ο 48χρονος είχε πάει για μπάνιο το πρωί αλλά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών παρασύρθηκε από τα κύματα και δεν στάθηκε δυνατή η διάσωσή του, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη βόρεια Γαλλία, από πτώση δέντρου σε ένα όχημα σκοτώθηκε ο οδηγός, ένας 25χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδά του.
Οι πέντε βόρειες επαρχίες της Γαλλίας καθώς και εκείνη του Σεν-Μαριτίμ, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από το απόγευμα λόγω της καταιγίδας Έιμι που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφήνοντας πίσω την έναν νεκρό.
Οι Αρχές προτρέπουν τους οδηγούς οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους να μειώνουν την ταχύτητά τους.
Η καταιγίδα αναμένεται ότι θα εξασθενίσει αργότερα απόψε, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.
Περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί στην περιοχή της Νορμανδίας. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί το μεσημέρι στα 3.000 από αυτά, όμως το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν και προκλήθηκαν νέες διακοπές.
Vents violents: une personne est décédée dans l'Aisne, portant le bilan de la tempête Amy à deux victimes pic.twitter.com/EPhVrXvlHC— BFMTV (@BFMTV) October 4, 2025
