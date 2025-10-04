Το Ισραήλ δηλώνει ότι προετοιμάζεται για άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ - Η έκπληξη Νετανιάχου

Μείωση των επιθετικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο «ελάχιστο» στη Γάζα διατάζει η ισραηλινή πολιτική ηγεσία

Έκπληξη Νετανιάχου στη δήλωση Τραμπ

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά την αντίδραση της Χαμάς, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου».Η δήλωση δεν κάνει καμία αναφορά στην έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιδρομές στη Γάζα, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων.Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να παγώσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μετέδωσαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.Το Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.Πριν την επίσημη αντίδραση του Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε εκφράσει την έκπληξή του για τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα.Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετηθεί μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με τον Ισραηλινό, πρωθυπουργό να δηλώνει ότι θεωρεί την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντηση, ώστε να μην φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε θετικά, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η απάντηση της παλαιστινιακής θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εδάφους για μια συμφωνία.