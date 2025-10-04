Ο Νετανιάχου εξεπλάγη από τη δήλωση Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Ο Νετανιάχου εξεπλάγη από τη δήλωση Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεώρησε την απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης, σύμφωνα με το Channel 12 News
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξεπλάγη από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωνε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12 News.
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είχε μια συζήτηση σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκδώσει τη δήλωσή του στο Truth Social, με τον πρωθυπουργό να λέει ότι θεώρησε την απάντηση της τρομοκρατικής ομάδας ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.
Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για μια απάντηση, ώστε να μην φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε καταφατικά, σύμφωνα με το δίκτυο, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η δήλωση της τρομοκρατικής οργάνωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του δρόμου για μια συμφωνία.
