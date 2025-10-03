Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Πάστορας και ιδρυτής εκκλησίας στις ΗΠΑ καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης
Ο Ρόμπερτ Μόρις, τον οποίο είχε ορίσει ο Τραμπ ως έναν από τους πνευματικούς του συμβούλους, παραδέχτηκε ότι κακοποιούσε μία 12χρονη τη δεκαετία του ‘80
Ο ιδρυτής μίας από τις μεγαλύτερες μεγαεκκλησίες στις ΗΠΑ, της Gateway Church, ομολόγησε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου κοριτσιού στην Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1980 και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη.
Ο 64χρονος σήμερα πάστορας Ρόμπερτ Μόρις, με καταγωγή από το Τέξας, ομολόγησε την ενοχή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποδοχής της ενοχής καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, αλλά θα εκτίσει μόνο έξι μήνες και θα είναι υπό επιτήρηση για το υπόλοιπο διάστημα, αναφέρει το BBC.
Επιπλέον, θα εγγραφεί στο μητρώο των σεξουαλικών παραβατών και θα πρέπει να καταβάλει 250.000 δολάρια ως αποζημίωση.
Είχε ιδρύσει την εκκλησία το 2000 που έφτασε να έχει περίπου 100.000 ακολούθους κυρίως στο Τέξας. Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ονομάσει έναν από τους «πνευματικούς καθοδηγητές του».
Ο Μόρις παρίστατο στην ακροαματική διαδικασία μαζί με τη σύζυγό του, τα ενήλικα παιδιά του και αρκετούς από τους συζύγους τους.
Οι κατηγορίες αφορούν την κακοποίηση της Σίντι Κλέμισερ από το 1982.
Ο Μόρις ήταν τότε περιπλανώμενος ευαγγελιστής και ζούσε με την οικογένεια της Κλέμισερ στην Οκλαχόμα. Ο Μόρις, όπως είπε στο δικαστήριο, την κακοποιούσε για τέσσερα χρόνια.
Η Κλέμισερ κατηγόρησε δημοσίως τον πάστορα το 2024, οδηγώντας τον στην αποχώρηση από την ηγεσία της Gateway Church. Σε δήλωσή του μιλούσε για την «ηθική αποτυχία του» με μια «νεαρή κυρία».
Στο δικαστήριο η παθούσα είπε ότι «δεν νοείται συναίνεση από ένα 12χρονο», ότι «δεν είχαμε απρεπή σχέση και ότι «δεν ήμουν “νεαρή κυρία” αλλά παιδί».
Είπε ακόμη ότι ανέφερε τα περιστατικά στους γονείς της αλλά και στην εκκλησία το 1987, κανένας όμως δεν είχε καλέσει την αστυνομία.
Gateway Church founder Robert Morris was handcuffed and escorted out of the Osage County District Court in Oklahoma on Thursday after pleading guilty to five counts of lewd or indecent acts to a child.— Dallas Morning News (@dallasnews) October 2, 2025
Read more: https://t.co/NIbhLM9pkf pic.twitter.com/hybaRC1fHP
