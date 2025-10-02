Η Ρίμα Χασάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla
Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής
Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.
«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.
Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.
English below— Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025
🔴 Notre interception illégale est imminente, on compte sur votre surveillance et votre mobilisation ! Lien du live de la flottille ici : https://t.co/gTJFf6EY97
Lien des campagnes de mobilisation et d’appel à actions : bloquez tout !
➡️… pic.twitter.com/ckL9Dc2IBJ
🚨 URGENT 🚨— Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025
Hundreds of civilians, humanitarians, and peaceful activists aboard the Global Sumud Flotilla have been illegally arrested and arbitrarily detained by Israel.
We need you to urgently call on the relevant authorities to demand the immediate release of the Global… pic.twitter.com/s9JIMrAdPu
