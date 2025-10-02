ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διαδηλώσεις σε πολλές ιταλικές πόλεις για την αναχαίτιση του στολίσκου στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις - Βίντεο
Λωρίδα της Γάζας Στολίσκος Ιταλία Διαδηλώσεις

Διαδηλώσεις σε πολλές ιταλικές πόλεις για την αναχαίτιση του στολίσκου στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις - Βίντεο

Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι

Σειρά κινητοποιήσεων αλληλεγγύης προς τα μέλη της Global Sumud Flottilla βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές ιταλικές πόλεις.

Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την αναχαίτιση της GSF από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως και για την στάση της κυβέρνησης Μελόνι.



Στο λιμάνι του Λιβόρνο, φορτοεκφορτωτές διαδηλώνουν αυτήν την ώρα και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.






Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων, ενώ στη Ρώμη επιτρέπεται η είσοδος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι», μόνον σε όποιον έχει εισιτήριο.





