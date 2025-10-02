Διαδηλώσεις σε πολλές ιταλικές πόλεις για την αναχαίτιση του στολίσκου στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις - Βίντεο
Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι
Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την αναχαίτιση της GSF από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως και για την στάση της κυβέρνησης Μελόνι.
Berlin Police arrests Jewish activist supporting Sumud Flotilla. 🎥 1— NewsEra (@NewsEra_) October 1, 2025
Paris: Protest at Place de la République against Israel’s seizure of the Global Sumud Flotilla. 🎥 2
Rome: People have taken to the streets in support of the Global Sumud Flotilla. 🎥 3
Florence: Thousands… pic.twitter.com/FaDnG8jR6X
Στο λιμάνι του Λιβόρνο, φορτοεκφορτωτές διαδηλώνουν αυτήν την ώρα και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.
Protests broke out in Pavia, Italy, denouncing Israel’s illegal interception of the Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/7IEgqdpI6f— Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) October 1, 2025
From Naples to Milan, Rome to Florence, Livorno, Genoa, Perugia — Italy rises in protest tonight against Israel’s attack on the Global Sumud Flotilla!
🇮🇹 🔥 pic.twitter.com/icjgsdxkTQ
Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων, ενώ στη Ρώμη επιτρέπεται η είσοδος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι», μόνον σε όποιον έχει εισιτήριο.
Protests erupt in Naples, Italy after the Global Sumud Flotilla's interception.— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Keeping their promise to act if crew were harmed, Italian Unions and protesters block the Naples train station pic.twitter.com/6h8YsPtWp3
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr