Επτά στους 10 Ισραηλινούς στηρίζουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα εφαρμοστεί
Οι δεξιοί ψηφοφόροι αντιτάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη συγγνώμη του πρωθυπουργού Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ
Έρευνα που διεξήχθη αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, δείχνει ότι οι πολίτες υποστηρίζουν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά αμφιβάλλουν ότι θα εφαρμοστεί.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση από το Ινστιτούτο Agam και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, το 71% των Ισραηλινών υποστηρίζει το αμερικανικό πλαίσιο.
Η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των Αράβων πολιτών, με το 93% να υποστηρίζει το σχέδιο.
Ωστόσο, παρά την ευρεία υποστήριξη, μόλις το 12% των Ισραηλινών πιστεύει ότι το σχέδιο έχει μεγάλη πιθανότητα ή βεβαιότητα να υλοποιηθεί.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Ισραηλινοί είναι διχασμένοι σχετικά με την συγγνώμη του Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς.
Περίπου οι μισοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι ήταν η σωστή κίνηση, αναφέρουν οι Times of Israel, δεδομένης της σημασίας του Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου και τη βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονες του Ισραήλ.
Οι δεξιοί ψηφοφόροι ήταν αυτοί που αντιτάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη συγγνώμη.
Το δείγμα της έρευνας ήταν 847 ενήλικες που και το περιθώριο σφάλματος 4,2%.
