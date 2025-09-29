Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν στη Χαμάς το σχέδιο για τη Γάζα - «Γέρνει» προς το Ισραήλ, ήταν η πρώτη αντίδραση
Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν στη Χαμάς το σχέδιο για τη Γάζα - «Γέρνει» προς το Ισραήλ, ήταν η πρώτη αντίδραση
«Κόκκινη γραμμή» τα όπλα της οργάνωσης όσο συνεχίζεται η κατοχή, δηλώνει στο BBC αξιωματούχος
Αντιδράσεις προκαλεί στους κόλπους της Χαμάς το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Αργά το βράδυ, οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στη Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος προσκείμενος στις συνομιλίες.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν», δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Προηγουμένως, ο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης, Μοχάμεντ Μαρντάουι, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χαρακτήρισε το σχέδιο «κείμενο που γέρνει προς την ισραηλινή πλευρά».
«Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου γέρνουν προς την ισραηλινή οπτική. Είναι κοντά σε αυτά που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχίσει τον πόλεμο», τόνισε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι η Χαμάς δεν θα προχωρήσει σε επίσημη απάντηση πριν λάβει το πλήρες κείμενο του σχεδίου. «Πρέπει να παραλάβουμε αυτό το σχέδιο σε γραπτή και ξεκάθαρη μορφή πριν απαντήσουμε. Το σχέδιο πρέπει να φτάσει στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων», πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε στο BBC ότι η Χαμάς παραμένει ανοιχτή στο να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των Παλαιστινίων, να εξασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και να φέρει σε πέρας τον πόλεμο.
Σε ερώτημα για τα όπλα της οργάνωσης, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή. Το ζήτημα των όπλων μπορεί να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής λύσης που θα εγγυάται την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».
Αργά το βράδυ, οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στη Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος προσκείμενος στις συνομιλίες.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν», δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Προηγουμένως, ο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης, Μοχάμεντ Μαρντάουι, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χαρακτήρισε το σχέδιο «κείμενο που γέρνει προς την ισραηλινή πλευρά».
«Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου γέρνουν προς την ισραηλινή οπτική. Είναι κοντά σε αυτά που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχίσει τον πόλεμο», τόνισε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι η Χαμάς δεν θα προχωρήσει σε επίσημη απάντηση πριν λάβει το πλήρες κείμενο του σχεδίου. «Πρέπει να παραλάβουμε αυτό το σχέδιο σε γραπτή και ξεκάθαρη μορφή πριν απαντήσουμε. Το σχέδιο πρέπει να φτάσει στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων», πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε στο BBC ότι η Χαμάς παραμένει ανοιχτή στο να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των Παλαιστινίων, να εξασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και να φέρει σε πέρας τον πόλεμο.
Σε ερώτημα για τα όπλα της οργάνωσης, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή. Το ζήτημα των όπλων μπορεί να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής λύσης που θα εγγυάται την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα