Αποκάλυψη Telegraph: O Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δεν είναι τυχαίο πως η αλλαγή στάσης του Τραμπ ήρθε τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον Βρετανό Βασιλιά, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη δηλώσεις Ουκρανού αξιωματούχου