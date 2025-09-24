Λανθασμένη η στροφή του Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας λέει το Κρεμλίνο: Επηρεάστηκε από τον Ζελένσκι

Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, ένα λανθασμένο επιχείρημα είπε ο Πεσκόφ