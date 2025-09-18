«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»: Ο Τραμπ στο δείπνο-υπερπαραγωγή με τον Κάρολο, βασιλικά δώρα και χλιδή στο Κάστρο Ουίνδσορ
Η βασιλική χλιδή, η λαμπερή τελετή και οι εντυπωσιακές ανταλλαγές δώρων που σηματοδότησαν τη δεύτερη κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου
Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ η δεύτερη κρατική επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, ένα γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του».
Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος –και γενικότερα ο πρώτος ξένος ηγέτης– που έχει προσκληθεί για δεύτερη φορά σε κρατική επίσκεψη στη χώρα.
Στο πλευρό του βρισκόταν η Μελάνια Τραμπ, ενώ από τη βρετανική βασιλική οικογένεια παρόντες ήταν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν.
Στην τεράστια τραπεζαρία των 50 μέτρων, με την εντυπωσιακή οροφή διακοσμημένη με τα εμβλήματα των Ιπποτών, ο Κάρολος κάθισε στο κέντρο πλάι στον Τραμπ, με την Κάθριν εκ δεξιών του Αμερικανού προέδρου.
Η βασίλισσα Καμίλα βρισκόταν δίπλα στη Μελάνια Τραμπ, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώριζαν προσωπικότητες της τεχνολογίας όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο επικεφαλής της Google DeepMind Ντέμις Χασάμπης και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.
Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο πρόεδρος της AstraZeneca Πασκάλ Σοριό, ο θρυλικός γκόλφερ Νικ Φάλντο, αλλά και ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ.
Υποδοχή με το βρετανικό πρωτόκολλοΗ υποδοχή του έγινε με την επισημότητα που αρμόζει στο βρετανικό πρωτόκολλο: στρατιωτικά αγήματα, έφιπποι φρουροί και τιμητικά αγήματα συνόδευσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επισκέφθηκε και τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.
Το επίσημο δείπνο στο ΟυίνδσορΤο επίκεντρο της πρώτης ημέρας της επίσκεψης ήταν το επίσημο δείπνο στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου, στο ιστορικό Ουίνδσορ.
Οι ομιλίες και τα μηνύματαΣτον λόγο του, ο βασιλιάς Κάρολος στάθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας είναι κάτι που ούτε ο Τζορτζ Ουάσινγκτον ούτε ο βασιλιάς Γεώργιος θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από 250 χρόνια».
Υπενθύμισε την κοινή στρατιωτική ιστορία, λέγοντας: «Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί ενάντια στις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, στεκόμαστε ενωμένοι στο πλευρό της Ουκρανίας».
Ο Κάρολος αναφέρθηκε επίσης στις βρετανικές ρίζες του Τραμπ, στις συχνές επισκέψεις του στη χώρα και δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ το πάθος του προέδρου για το γκολφ, λέγοντας ότι «το βρετανικό έδαφος προσφέρει μερικά από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο».
Παράλληλα, τον επαίνεσε για τη συμβολή του στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, μιλώντας για «προσωπική δέσμευση του προέδρου στην αναζήτηση λύσεων σε μερικές από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις του πλανήτη».
Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον βασιλιά, σημειώνοντας ότι «κατάφερε να θυμηθεί περίπου 150 ονόματα ανθρώπων με τους οποίους χαιρετήθηκε».
Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, πρόσθεσε ότι «μερικά από τα ονόματα ήταν περίπλοκα, σαν να είχαν γράμματα και αριθμούς μαζί, αλλά ο βασιλιάς τα θυμόταν όλα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ως «εξαιρετικό» και την πριγκίπισσα Κάθριν ως «λαμπερή, υγιή και όμορφη», κάνοντας έμμεση αναφορά στη μάχη της με τον καρκίνο, από την οποία η ίδια έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε ύφεση.
«Αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», δήλωσε συγκινημένος ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ελπίζει «κανένας μελλοντικός Αμερικανός πρόεδρος να μην τιμηθεί ξανά με τον ίδιο τρόπο».
Τα δώρα με συμβολισμούςΗ τελετή συνοδεύτηκε από ανταλλαγές δώρων με συμβολικό χαρακτήρα. Ο Κάρολος και η Καμίλα χάρισαν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο δερμάτινο τόμο για τη 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά την ορκωμοσία του το 2025.
Στη Μελάνια Τραμπ προσέφεραν ένα ασημένιο μπολ με σμάλτο, έργο της Βορειοϊρλανδής καλλιτέχνιδας Κάρα Μέρφι, καθώς και μια τσάντα Anya Hindmarch. Το ζεύγος έλαβε επίσης μια ασημένια κορνίζα με το κοινό τους μονόγραμμα.
Από την πλευρά του, ο Τραμπ δώρισε στον Κάρολο ένα αντίγραφο του ξίφους του προέδρου Αϊζενχάουερ, «ως υπενθύμιση της ιστορικής συνεργασίας που υπήρξε κρίσιμη για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Στη βασίλισσα Καμίλα χάρισε μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co. από χρυσό 18 καρατίων με διαμάντια και ρουμπίνια.
Η επίσκεψη είχε και έντονο στρατιωτικό χρώμα, με μια εντυπωσιακή παρέλαση 1.300 στρατιωτών από τον βρετανικό στρατό, το Βασιλικό Ναυτικό και τη RAF.
Αν και η προγραμματισμένη πτήση μαχητικών F-35 ακυρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, οι επισκέπτες απόλαυσαν επίδειξη των Red Arrows, της διάσημης ομάδας ακροβατικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η οικονομική διάστασηΠέρα από το τελετουργικό, η επίσκεψη είχε και ουσιαστικό πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο. Ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών από αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Όπως σημειώνουν βρετανικά ΜΜΕ, το τέλος της πρώτης ημέρας της επίσκεψης, ήταν σαφές ότι η δεύτερη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ ως επίσημου καλεσμένου της βρετανικής μοναρχίας είχε τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς ενίσχυσε την εικόνα των διαχρονικών δεσμών των δύο χωρών και παράλληλα άνοιξε τον δρόμο για νέες συνεργασίες σε μια περίοδο γεμάτη διεθνείς προκλήσεις.
