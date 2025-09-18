«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»: Ο Τραμπ στο δείπνο-υπερπαραγωγή με τον Κάρολο, βασιλικά δώρα και χλιδή στο Κάστρο Ουίνδσορ

Καμίλα, Κάρολος, Τραμπ και Μελάνια προσέρχονται στο δείπνο

Στον λόγο του, ο βασιλιάς Κάρολος στάθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «η σχέση μεταξύ τωνκαι της Βρετανίας είναι κάτι που ούτε οούτε ο βασιλιάς Γεώργιος θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από 250 χρόνια».Υπενθύμισε την κοινή στρατιωτική ιστορία, λέγοντας: «Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί ενάντια στις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, στεκόμαστε ενωμένοι στο πλευρό της Ουκρανίας».Ο Κάρολος αναφέρθηκε επίσης στις βρετανικές ρίζες του, στις συχνές επισκέψεις του στη χώρα και δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ το πάθος του προέδρου για το, λέγοντας ότι «το βρετανικό έδαφος προσφέρει μερικά από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο».Παράλληλα, τον επαίνεσε για τη συμβολή του στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, μιλώντας για «προσωπική δέσμευση του προέδρου στην αναζήτηση λύσεων σε μερικές από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις του πλανήτη».Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον βασιλιά, σημειώνοντας ότι «κατάφερε να θυμηθεί περίπου 150 ονόματα ανθρώπων με τους οποίους χαιρετήθηκε».Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, πρόσθεσε ότι «μερικά από τα ονόματα ήταν περίπλοκα, σαν να είχαν γράμματα και αριθμούς μαζί, αλλά ο βασιλιάς τα θυμόταν όλα».Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης τον πρίγκιπαως «εξαιρετικό» και την πριγκίπισσα Κάθριν ως «λαμπερή, υγιή και όμορφη», κάνοντας έμμεση αναφορά στη μάχη της με τον καρκίνο, από την οποία η ίδια έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε ύφεση.«Αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», δήλωσε συγκινημένος ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ελπίζει «κανένας μελλοντικός Αμερικανός πρόεδρος να μην τιμηθεί ξανά με τον ίδιο τρόπο».Η τελετή συνοδεύτηκε απόμε συμβολικό χαρακτήρα. Ο Κάρολος και η Καμίλα χάρισαν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητογια τη 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε στο Παλάτι τουκατά την ορκωμοσία του το 2025.Στη Μελάνια Τραμπ προσέφεραν ένα ασημένιο μπολ με σμάλτο, έργο της Βορειοϊρλανδής καλλιτέχνιδας, καθώς και μια τσάντα Anya Hindmarch. Το ζεύγος έλαβε επίσης μια ασημένια κορνίζα με το κοινό τους μονόγραμμα.Από την πλευρά του, ο Τραμπ δώρισε στον Κάρολο ένα αντίγραφο του ξίφους του προέδρου, «ως υπενθύμιση της ιστορικής συνεργασίας που υπήρξε κρίσιμη για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».Στη βασίλισσα Καμίλα χάρισε μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co. από χρυσό 18 καρατίων με διαμάντια και ρουμπίνια.Η επίσκεψη είχε και έντονο, με μια εντυπωσιακή παρέλασηαπό τον βρετανικό στρατό, τοκαι τηΑν και η προγραμματισμένη πτήση μαχητικώνακυρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, οι επισκέπτες απόλαυσαν επίδειξη των, της διάσημης ομάδας ακροβατικών τηςΠέρα από το τελετουργικό, η επίσκεψη είχε και ουσιαστικό πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο. Ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις ύψουςαπό αμερικανικές επιχειρήσεις στο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο.Όπως σημειώνουν βρετανικά ΜΜΕ, το τέλος της πρώτης ημέρας της επίσκεψης, ήταν σαφές ότι η δεύτερη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ ως επίσημου καλεσμένου της βρετανικής μοναρχίας είχε τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς ενίσχυσε την εικόνα των διαχρονικών δεσμών των δύο χωρών και παράλληλα άνοιξε τον δρόμο για νέες συνεργασίες σε μια περίοδο γεμάτη διεθνείς προκλήσεις.