Το Ιράν θα υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, λέει ο Πεζεσκιάν - Σε ισχύ οι κυρώσεις του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης