Δεν επιδιώξαμε ποτέ να κατασκευάσουμε ατομική βόμβα, λέει ο πρόεδρος του Ιράν

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε την Τετάρτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.Τρεις μήνες μετά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ και την αμερικανική επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Ιρανός ηγέτης βρέθηκε στο βήμα του ΟΗΕ με το, όπως σημειώνει το BBC.Η Τεχεράνη έχει χάσει μεγάλο μέρος από την επιρροή της στη Μέση Ανατολή ενώ το δαπανηρό πρόγραμμα για τα πυρηνικά έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.«Η χώρα μου υπέστη βίαιη επίθεση», είπε ο Πεζεσκιάν και πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ «αποτελούσαν σοβαρή προδοσία της διπλωματίας».Είπε ότι μια «αυθάδης πράξη επιθετικότητας» ήταν υπεύθυνη για τον «μαρτυρικό θάνατο» παιδιών και επιστημόνων.Αναφερόμενος στο Ισραήλ, μίλησε για τη «γενοκτονία στη Γάζα», την «καταστροφή των υποδομών στη Συρία» και τις «επιθέσεις στη Υεμένη». «Όλα αυτά με την πλήρη υποστήριξη του πιο βαριά οπλισμένου καθεστώτος στον πλανήτη και με το πρόσχημα της αυτοάμυνας», είπε.«Ποιος είναι, λοιπόν,», ρώτησε τη Συνέλευση.Ζήτησε, τέλος, ένα «λαμπρό μέλλον» όπου το Ιράν θα στέκεται ισχυρό, μαζί με τους ισχυρούς γείτονές του, ενάντια σε «ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που επιβάλλει γενοκτονία» στην περιοχή.