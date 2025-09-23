Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η Κομισιόν ρωτά τους κολοσσούς της τεχνολογίας αν προστατεύουν τους χρήστες από διαδικτυακές απάτες
Η Κομισιόν ρωτά τους κολοσσούς της τεχνολογίας αν προστατεύουν τους χρήστες από διαδικτυακές απάτες
Το αίτημα αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμογών της Apple (App Store), της Google (Google Play), τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft (Bing) και το Booking
Οι κολοσσοί της τεχνολογίας λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να προστατεύσουν τους χρήστες τους από τις διαδικτυακές απάτες; Αυτό θέλει να επαληθεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κίνδυνο να προκαλέσει και πάλι την οργή του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος καταγγέλλει τον παρεμβατισμό των Βρυξελλών στον ψηφιακό τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι απέστειλε «αιτήματα» για πληροφορίες στις εταιρείες Apple, Google και Microsoft, καθώς και στην πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων Booking, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ώστε να μάθει «πώς διασφαλίζουν ότι απατεώνες δεν καταχρώνται τις υπηρεσίες τους», ανέφερε εκπρόσωπος.
Αναλυτικότερα, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμογών της Apple (App Store), της Google (Google Play), τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft (Bing) και το Booking. Μεταξύ των εγκληματικών δράσεων που αναζητά είναι η δημιουργία παραπλανητικών εφαρμογών που εμφανίζονται σαν επίσημες εφαρμογές τραπεζών ή τη χρήση μηχανών αναζήτησης για την προβολή υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων που οδηγούν σε ιστοτόπους απατεώνων.
«Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να προστατεύσουμε τους χρήστες σε όλη την ΕΕ από αυτές τις πρακτικές και να επαληθεύσουμε ότι οι πλατφόρμες πράττουν τα δέοντα» για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν.
«Η Microsoft δεσμεύεται να δημιουργεί ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημαντικό θέμα» διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος του ομίλου.
Η Google από την πλευρά της υπενθύμισε ότι «παρέχει υψηλή προστασία σε όλα τα προϊόντα της και καθημερινά εντοπίζει και καταργεί εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα» στις αναζητήσεις των χρηστών.
Η πλατφόρμα Booking διαβεβαίωσε ότι δεσμεύεται «να συζητήσει τα γεγονότα με εποικοδομητικό τρόπο» και ως απόδειξη των προσπαθειών της ανέφερε ότι μόνο πέρυσι μειώθηκαν κατά 83% οι «ψεύτικες κρατήσεις» δωματίων.
Ο κανονισμός DSA έχει ως στόχο να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές από την παραπληροφόρηση, το μίσος στο διαδίκτυο, την προώθηση επικίνδυνων ή πλαστών προϊόντων, επιβάλλοντας κάποιες υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εάν δεν τις τηρήσουν, μπορεί να τους επιβληθούν πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.
Στο πλαίσιο του DSA οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεκινήσει πολλές έρευνες με στόχο ιδίως τις πλατφόρμες Facebook και Instagram της εταιρείας Meta, αλλά επίσης και το TitkTok, την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και τον κινεζικό ιστότοπο διαδικτυακού εμπορίου AliExpress. Αυτές οι παρεμβάσεις όμως, σε έναν τομέα όπου κυριαρχούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις, έχουν προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με αντίποινα τις χώρες ή τους οργανισμούς που θέτουν περιορισμούς στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Παρά τις απειλές, η ΕΕ λέει ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της.
«Τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε πολλές από αυτές τις έρευνες», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν και «πιθανότατα θα ξεκινήσουμε καινούριες».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι απέστειλε «αιτήματα» για πληροφορίες στις εταιρείες Apple, Google και Microsoft, καθώς και στην πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων Booking, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ώστε να μάθει «πώς διασφαλίζουν ότι απατεώνες δεν καταχρώνται τις υπηρεσίες τους», ανέφερε εκπρόσωπος.
Αναλυτικότερα, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμογών της Apple (App Store), της Google (Google Play), τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft (Bing) και το Booking. Μεταξύ των εγκληματικών δράσεων που αναζητά είναι η δημιουργία παραπλανητικών εφαρμογών που εμφανίζονται σαν επίσημες εφαρμογές τραπεζών ή τη χρήση μηχανών αναζήτησης για την προβολή υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων που οδηγούν σε ιστοτόπους απατεώνων.
«Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να προστατεύσουμε τους χρήστες σε όλη την ΕΕ από αυτές τις πρακτικές και να επαληθεύσουμε ότι οι πλατφόρμες πράττουν τα δέοντα» για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν.
«Η Microsoft δεσμεύεται να δημιουργεί ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημαντικό θέμα» διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος του ομίλου.
Η Google από την πλευρά της υπενθύμισε ότι «παρέχει υψηλή προστασία σε όλα τα προϊόντα της και καθημερινά εντοπίζει και καταργεί εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα» στις αναζητήσεις των χρηστών.
Η πλατφόρμα Booking διαβεβαίωσε ότι δεσμεύεται «να συζητήσει τα γεγονότα με εποικοδομητικό τρόπο» και ως απόδειξη των προσπαθειών της ανέφερε ότι μόνο πέρυσι μειώθηκαν κατά 83% οι «ψεύτικες κρατήσεις» δωματίων.
Ο κανονισμός DSA έχει ως στόχο να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές από την παραπληροφόρηση, το μίσος στο διαδίκτυο, την προώθηση επικίνδυνων ή πλαστών προϊόντων, επιβάλλοντας κάποιες υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εάν δεν τις τηρήσουν, μπορεί να τους επιβληθούν πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.
Στο πλαίσιο του DSA οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεκινήσει πολλές έρευνες με στόχο ιδίως τις πλατφόρμες Facebook και Instagram της εταιρείας Meta, αλλά επίσης και το TitkTok, την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και τον κινεζικό ιστότοπο διαδικτυακού εμπορίου AliExpress. Αυτές οι παρεμβάσεις όμως, σε έναν τομέα όπου κυριαρχούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις, έχουν προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με αντίποινα τις χώρες ή τους οργανισμούς που θέτουν περιορισμούς στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Παρά τις απειλές, η ΕΕ λέει ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της.
«Τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε πολλές από αυτές τις έρευνες», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν και «πιθανότατα θα ξεκινήσουμε καινούριες».
Ειδήσεις σήμερα:
Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν ήταν δυνατόν να κάνω μια πορεία στην Αμερική, είχα παθολογική εξάρτηση από τη μητέρα μου
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν ήταν δυνατόν να κάνω μια πορεία στην Αμερική, είχα παθολογική εξάρτηση από τη μητέρα μου
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα