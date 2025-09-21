Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922

Κτηνωδίες Τούρκων σε βάρος Ελλήνων αιχμαλώτων: πεθαίνοντας στα βάθη της Ανατολίας

Η μάχη του Αλή Βεράν

Απελευθέρωση της Προύσας από τον Ελληνικό Στρατό το 1920

Επίλογος

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στον αριθμό των αιχμαλώτων στρατιωτών. Το τουρκικό Υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 1922 ότι οι αιχμάλωτοι Έλληνες οπλίτες ήταν 32.000. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά έκανε λόγο για 54.000! Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών που συγκρότησε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ως τον Σεπτέμβριο του 1923, επέστρεψαν στην Ελλάδα 14.776 οπλίτες και 1.587 πολίτες. Για τους τελευταίους δεν είναι γνωστό αν επρόκειτο για Μικρασιάτες πολιτικούς ομήρους ή για Έλληνες στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής, στους οποίους δεν αναγνώριζαν οι Τούρκοι την ιδιότητα του στρατιώτη καθώς τους θεωρούσαν Οθωμανούς πολίτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους.Επιπλέον, μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου 1924 επαναπατρίστηκαν 2.009 αιχμάλωτοι, 350 από τους οποίους ήταν οπλίτες και 1.659 πολιτικοί όμηροι. Υπήρχαν όμως και κάποιοι Έλληνες που κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα τουρκικά κολαστήρια, προς τη Συρία και επαναπατρίστηκαν. Αυτοί ήταν συνολικά 90, που διέφυγαν τον Ιούλιο του 1923 (32 άτομα), τον Οκτώβριο του 1923 (11 άτομα) και το Δεκέμβριο του 1923 (47 άτομα). Συνολικά, επρόκειτο δηλαδή για 90 Έλληνες αιχμαλώτους που επέστρεψαν στη χώρα μας. Για να μην κουράζουμε με περισσότερους αριθμούς, αναφέρουμε μόνο ότι σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ανταλλαγής του ΔΕΣ και ελληνικές πηγές, το 1923 και 1924 επέστρεψαν στη χώρα μας 847 αξιωματικοί και 15.214 οπλίτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι 90 που δραπέτευσαν.Συνολικά, η θνησιμότητα στους Έλληνες αιχμαλώτους πολέμου, με βάση τα αρχικά στοιχεία των Τούρκων, ήταν 53% συνολικά, στους δε αξιωματικούς, 58%! Τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν κάθε γνωστό ποσοστό αιχμαλωσίας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια από τις γνωστές περιπτώσεις είναι αυτή της παράδοσης των Βρετανών στους Τούρκους, μετά την ήττα τους στο Κουτ-αλ-Αμάρα. Εκεί το ποσοστό θνησιμότητας έφτασε το 35,7%. Να σημειώσουμε τέλος, ότι ανάμεσα σε όσους συλλαμβάνονταν ήταν πολλοί Έλληνες Μικρασιάτες, που εκτελούνταν αμέσως και κάποιοι λίγοι, βουλγαρόφωνοι Έλληνες, οι οποίοι μετά τη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ελληνική Διεύθυνση Στρατού, οι αγνοούμενοι ήταν 450 αξιωματικοί και 17.100 οπλίτες. Πάντως, υπάρχουν αναφορές για επιστροφή Ελλήνων στρατιωτών από τη Μικρά Ασία ως και το 1931, ενώ κάποιοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων σε 40.000.Μετά την τουρκική αντεπίθεση της 13ης Αυγούστου 1922 και ενώ ο Ελληνικός Στρατός υποχωρούσε άτακτα και ασύντακτα, περισσότεροι από 34.000 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που συνελήφθησαν ή παραδόθηκαν στον εχθρό οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αιχμαλωσία αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους. Στην πρώτη σημειώθηκαν ομαδικές εκτελέσεις και βιαιότητες από Τούρκους στρατιώτες, δολοφονίες και λιντσαρίσματα από άμαχους τουρκικούς πληθυσμούς, μαζικοί θάνατοι αιχμαλώτων από επιδημίες, ασθένειες, κακουχίες και ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό κ.ά. Αυτή είχε διάρκεια τουλάχιστον 6-8 εβδομάδων και σχετίζεται άμεσα με τις πολύωρες πεζοπορίες των αιχμαλώτων προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα παρέμεναν.Στο διάστημα αυτό, τα ποσοστά θνησιμότητας των Ελλήνων αιχμαλώτων πολέμου ήταν 30% - 50%. Ονομάστηκε απ’ όσους τη βίωσαν, αλλά και από τη Διεθνή Επιτροπή που συγκρότησε το 1923 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «ερυθρός θάνατος». Η επόμενη χρονική περίοδος, που είχε μέγιστη διάρκεια, για κάποιους αιχμαλώτους από τον Νοέμβριο του 1922 και ως τον Απρίλιο του 1924, σχετίστηκε με τη βραδεία εξόντωση των αιχμαλώτων. Ονομάστηκε «λευκός θάνατος» και τα ποσοστά θνησιμότητας εξακολουθούσαν να είναι υψηλά.Οι Έλληνες τραυματίες, που δεν μπορούσαν να αφεθούν από τους συναδέλφους τους σε ασφαλές μέρος αφέθηκαν στις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις που όφειλαν να τους παράσχουν άμεσα ιατροφαρμακευτική βοήθεια και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν σε νοσοκομεία, στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή και να τους βοηθήσουν να επαναπατριστούν. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τους τραυματίες εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από τους Τούρκους. Ο στρατιώτης Κων/νος Πολίτης ήταν ένας από τους αιχμαλώτους που επέστρεψαν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1924. Στο βιβλίο του «Μικρά Ασία» περιγράφει συγκλονιστικά γεγονότα: «Έξω όμως τα πτώματα ήταν πολλά και πολλοί τραυματίες βογκούσαν και ζητούσαν βοήθεια. Πώς όμως να τους βοηθήσεις, με τι τρόπο; Όσοι φώναζαν, τους έμπηγαν (οι Τούρκοι στρατιώτες) το μαχαίρι στον λαιμό και τελείωναν». Όποιοι Έλληνες συλλαμβάνονταν δεν ήταν βέβαιο ότι θα μεταφερθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Εμμανουήλ Κελαϊδής (μετέπειτα Πτέραρχος και Αρχηγός της Αεροπορίας, στην οποία μετατάχθηκε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα) πολέμησε σαν οπλίτης του 7ου Συντάγματος Πεζικού της IV Μεραρχίας. Σύμφωνα με αυτόν, στην περιοχή του Ουτς Σεράι: «Μετά την μάχην ευρέθημεν προ του εξής φρικιαστικού θεάματος: 15-20 στρατιώται οι οποίοι είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι, είχον τεθεί σε σειρά, γυμνοί και με κομμένα τα γεννητικά τους όργανα». Στις φρικαλεότητες αυτές, εκτός από τους Τούρκους στρατιώτες συμμετείχαν, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό, οι τσέτες, άτακτες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην τουρκική νίκη.Σχετικά με τη συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες τραυματίες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα γράφει ο Συνταγματάρχης Παναγιωτάκος σε «Έκθεση Πεπραγμένων» για επιχειρήσεις των Ελλήνων εναντίον των τσετών τον Απρίλιο του 1922: «Ούτω καθ’ όλον σχεδόν το μήκος της στενωπού υπήρχον πτώματα Στρατιωτών μας. Πάντα ήταν άταφα, τελείως απογυμνωμένα. Πάντα σχεδόν έφερον απανθρώπους κακώσεις, αποτμήσεις (κοψίματα) γεννητικών οργάνων, του οπισθίου μέρους του Σώματος, χειρών, εξορυγμένους (βγαλμένους) οφθαλμούς, τραύματα δια μαχαιρών και πελέκεων, τινά έφερον δεδεμένους τους δύο πόδας. Προφανώς ούτοι, τραυματίαι όντες υπεβλήθησαν εις ακατονόμαστους βασάνους. Εις υπόγειον οικίας του χωρίου Σούλια ευρέθησαν δύο πτώματα Στρατιωτών μας κρεουργημένα. Ούτοι πιθανώς ελαφρώς τραυματίαι εκ του αποσπάσματος του Ανθ/γού Κυρκίδου κατέφυγον εκεί, όπως διασωθώσιν και κατεκρεουργήθησαν υπό των κατοίκων. Επίσης ανευρέθησαν είδη ιματισμού αξιωματικών και οπλιτών προερχόμενα εκ σκυλεύσεως των νεκρών» (ΔΙΣ, «Μικρασιατική Εκστρατεία Φ. 256 – Α – 1, φ. 90-91).Μετά την καταστροφική μάχη του Αλή Βεράν (17/8/1922) όσοι Έλληνες στρατιώτες τραυματίστηκαν και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους συστρατιώτες τους που προχωρούσαν παρέμειναν στην ομώνυμη κοιλάδα όπου και σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Ο Δημήτριος Καρυοφυλλάκης, που καταγόταν από την Ανατολική Θράκη στα «Απομνημονεύματα αιχμαλωσίας» γράφει: «Ούτε ένας τραυματίας δεν γλίτωσε από την κοιλάδα του Αλή Βεράν για αιχμαλωσία». Ο τουρκομαθής Καρυοφυλλάκης αιχμαλωτίστηκε, γλίτωσε τέσσερις φορές την εκτέλεση και σώθηκε χάρη σε έναν Τούρκο Λοχία. Αυτός, πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός του που είχε αιχμαλωτιστεί βρισκόταν στην Ελλάδα και οι συνθήκες διαβίωσής του ήταν πολύ καλές και θέλησε να «ευεργετήσει» ένα Έλληνα. Αυτός ήταν ο Καρυοφυλλάκης που δηλώθηκε από τον Λοχία, ως «Τούρκος τραυματίας». Ο Καρυοφυλλάκης είχε τη δυνατότητα έτσι να γίνει μάρτυρας πολλών εγκλημάτων των Τούρκων. Έτσι είδε το τραγικό τέλος των τραυματιών της ΙΧ Μεραρχίας που είχαν εγκαταλειφθεί στα χειρουργεία της.Οι Τούρκοι, αφού τους σκότωσαν, τους πέταξαν σε μια χαράδρα! Γράφει χαρακτηριστικά ο Καρυοφυλλάκης: «Με είχαν τραβήξει κοντά σε μια χαράδρα που ήταν γεμάτη από σκοτωμένους (εκ των υστέρων βέβαια) τραυματίες δικούς μας… Τους είχαν σκοτώσει όλους και τους είχαν πετάξει μέσα στη χαράδρα που έσυραν και μένα για να με πετάξουν σκοτωμένο ή και ζωντανό ακόμα. Ανάμεσα στα πτώματα των σκοτωμένων ακούγονταν μερικά αδύνατα βογγητά». Αργότερα, ο Καρυοφυλλάκης, που πλέον νοσηλευόταν σε νοσοκομείο με Τούρκους τραυματίες έγινε μάρτυρας πολλών σφαγών Ελλήνων από απλούς πολίτες: «Έμεινα κόκαλο. Είδα να φέρνουν τρεις τραυματίες δικούς μας και να είναι παρατεταγμένη η νεολαία του χωριού με τσεκούρια και με μαχαίρια. Κατάλαβα τι επρόκειτο να γίνει και έκλεισα τα μάτια μου από τη φρίκη. Τους κάμανε κιμά. Χτυπούσαν με τόση λύσσα που δεν μπορώ να την περιγράψω». Δ. Καρυοφυλλάκης, «Απομνημονεύματα αιχμαλωσίας», ό,π, σ.25.Ο γιατρός Πέτρος Αποστολίδης από τα Ζαγοροχώρια (1896-1988) που αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους στο Αφιόν Καραχισάρ και για ένα χρόνο (επαναπατρίστηκε το 1923) ήταν γιατρός Ελλήνων τραυματιών σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης γράφει στο βιβλίο του «Όσα θυμάμαι»: «Στην καταραμένη αυτή χαράδρα (Αλή Βεράν ή χαράδρα του Τσάλκιοϊ), μέσα στα νοσοκομειακά αυτοκίνητα βρίσκονταν, λέγαν, 4.000 τραυματίες. Αυτοκίνητα και τραυματίες έμειναν όλοι εκεί, καθώς και όλοι οι τραυματίες της μάχης – βομβαρδισμού! Τι απέγιναν όλοι αυτοί; - Από Τούρκους άκουσαν μερικοί αιχμάλωτοι ότι αφού φύγαμε εμείς, τους συγκέντρωσαν όλους σε ένα ρέμα, τους περιέλουσαν με βενζίνα και τους έκαψαν ζωντανούς. Είναι αλήθεια; Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε το αποκλείω, με τον φανατισμό και την αγριότητα που είχαν. Το γεγονός είναι ότι όλους τους σκότωσαν: Πώς; Ένας Θεός ξέρει. Πάντως εγώ τον ένα χρόνο που έμεινα σαν γιατρός των αιχμαλώτων και όχι σε ένα μέρος αλλά κατά διαστήματα από τη Φιλαδέλφεια (Αλά Σεχίρ) μέχρι και το Αφιόν (Καραχισάρ) δεν συνάντησα κανέναν».Ανάλογες πληροφορίες έδωσαν στην Ανακριτική Επιτροπή Επιχειρήσεων Μικράς Ασίας αξιωματικοί που επαναπατρίστηκαν. Ενδεικτικά, ο Υπολοχαγός (ΠΒ) Δημήτριος Σβάρνας, που αιχμαλωτίστηκε με την ομάδα του Στρατηγού Τρικούπη κατέθεσε ότι όσοι τραυματίστηκαν στη μάχη του Αλή Βεράν σφαγιάστηκαν από Τούρκους χωρικούς: «… έτι δε και απανθρωπότερον, κατά εκατοντάδες εγκατελήφθησαν οι τραυματίες οίτινες και κατεσφάγησαν υπό των χωρικών καθ’ ην όλα τα κτήνη των πεδινών Πυροβολαρχιών και λοιπών σχηματισμών ήσαν υπεραρκετά όπως μεταφερθώσιν ούτοι» (ΔΙΣ, «Μικρασιατική Εκστρατεία, φ. 361-Γ-2, φ. 51). Ο έφεδρος ιατρός Γ. Ανδρέου της ΧΙ ΜΠ που παρέμεινε, μετά την αιχμαλωσία του, στα Μουδανιά για να περιθάλψει Έλληνες και Τούρκους τραυματίες είπε: «… οι διακομισθέντες εκ σταθμού Μουδανιών εις Προύσαν τραυματίαι εληστεύθησαν και πολλοί θανατώθησαν καθ’ οδόν». Κάποιες μαρτυρίες αυξάνουν τον αριθμό των εκτελεσθέντων: «Εξ όσων αντελήφθην και εξ όσων ήκουσα μετά την παύσιν του πυρός και κατά την ώρα της αιχμαλωσίας της (ΧΙ, Ενδεκάτης δηλαδή) Μεραρχίας εσφάγησαν περί των 1.500 εκ. των οπλιτών μας» (ΔΙΣ, «Μικρασιατική Εκστρατεία», φ. 361-Γ-2, φ. 97). Τέλος, ο έφεδρος ιατρός Περικλής Ζήκας της ίδιας Μεραρχίας κατέθεσε ότι όταν την επόμενη της παράδοσής της πήγε στο πεδίο της μάχης για την περισυλλογή τραυματιών, δεν βρήκε κανέναν ζωντανό, με τους περισσότερους νεκρούς να φέρουν τραύματα από ξιφολόγχη…Όσα υπέστησαν οι Έλληνες αιχμάλωτοι στρατιωτικοί στη Μικρά Ασία είναι απίστευτα. Εκτός από όσα αναφέραμε παραπάνω έγιναν τεμαχισμοί με πριόνια, θάψιμο ζωντανών, μαζικοί απαγχονισμοί, κατακρεούργηση με φαλτσέτες μέσα σε στάβλους, ακρωτηριασμοί με χασαπομάχαιρα και ύστερα κατανάλωση του κρέατος των Ελλήνων από Τούρκους χωρικούς, στην κρεαταγορά της Μαγνησίας(16 Νοεμβριου 1922), βιασμοί, θανατηφόρες ενέσεις, πλύσιμο αιχμαλώτων σε χαμάμ με θερμοκρασία 50 βαθμών Κελσίου και μετά έκθεσή τους σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στο Μικρασιατικό υψίπεδο κ.ά.Δυστυχώς, καμία ελληνική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια δεν ζήτησε εξηγήσεις και περισσότερα στοιχεία και αρκέστηκαν όλες στις εξηγήσεις των Τούρκων, ότι οι 96 αιχμάλωτοι που κατέφθασαν στην Ελλάδα στις αρχές του 1924 ήταν οι τελευταίοι...Πηγή: ΝΙΚΟΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΣ Φ. ΤΟΜΠΡΟΣ, «Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1919-1924», ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2024.Ευχαριστούμε θερμά τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ για την πολύτιμη βοήθειά τους.