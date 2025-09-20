Ο άγνωστος πόλεμος της μόδας: Το άλλοτε «χρυσό» ζευγάρι Μασενέ - Τόρστενσον χωρίζει με κατηγορίες για απιστίες και ναρκωτικά
Η συνιδρύτρια του Net-a-Porter και ο Σουηδός δημιουργικός διευθυντής, βρίσκονται σε μια ολέθρια δικαστική διαμάχη με εκατέρωθεν κατηγορίες για ναρκωτικά, απιστία και οικονομική κατάρρευση
Μία από τις πιο προβεβλημένες συνεργασίες στον χώρο της μόδας κατέρρευσε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Η Ντέιμ Νάταλι Μασενέ, ιδρύτρια του Net-a-Porter, και ο Σουηδός επιχειρηματίας Έρικ Τόρστενσον, μετά από 14 χρόνια σχέσης, έχουν βυθιστεί σε έναν δικαστικό πόλεμο γεμάτο αλληλοκατηγορίες, που συνταράσσει την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας και φέρνει στο νου το πολύκροτο διαζύγιο του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερντ.
Η Μασενέ ισχυρίζεται ότι ξόδεψε πάνω από 95 εκατ. δολάρια στη διάρκεια της σχέσης τους, πολλά από τα οποία για να συντηρείται το προφίλ του συντρόφου της. Από την άλλη, ο Τόρστενσον παρουσιάζει τη Μασενέ ως βίαιη και ασταθή, φτάνοντας μέχρι να περιγράψει περιστατικά σωματικής επίθεσης και υπερβολικής χρήσης ουσιών.
Η αντιπαράθεση έχει ήδη κοστίσει στον Τόρστενσον, ο οποίος αποσύρθηκε προσωρινά από την εταιρεία τζιν Frame που ίδρυσε, ενώ και η Skims της Κιμ Καρντάσιαν, όπου είναι μικρομέτοχος, έσπευσε να αποστασιοποιηθεί.
Παράλληλα, η εντυπωσιακή περιουσία του ζευγαριού –που περιλαμβάνει πολυτελή κατοικία στη Νέα Υόρκη, εξοχική κατοικία στο Wiltshire και βίλα στους Hamptons– αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας εξίσου σκληρής οικονομικής διεκδίκησης.
Η υπόθεση Μασενέ – Τόρστενσον εξελίσσεται σε μια ιστορία αλληλοκαταστροφής, που θυμίζει τις πιο θορυβώδεις διαμάχες του Χόλιγουντ. Όπως σχολιάζει άνθρωπος του χώρου: «Είναι σαν τον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ. Ένας δρόμος αμοιβαίας καταστροφής, με θυμό, ταπείνωση και μια μάχη που κανείς δεν δείχνει πρόθυμος να σταματήσει».
Από τη λάμψη στην υπερβολήΤο ζευγάρι γνώρισε τη χρυσή εποχή του στα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν η Μασενέ γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά της στο Ποζιτάνο της Ιταλίας με ένα τριήμερο πάρτι που κόστισε το αστρονομικό ποσό των 3 εκατ. ευρώ, στο οποίο παρευρέθηκαν κορυφαία ονόματα της μόδας, όπως η Κέιτ Μος και οι αδελφές Ντελεβίν. Οι περιγραφές κάνουν λόγο για μια ατμόσφαιρα, γεμάτη υπερβολή, καταχρήσεις και προκλητική επίδειξη πλούτου.
Η πτώση και οι αγωγέςΣήμερα, η πολυτελής εικόνα έχει δώσει τη θέση της σε μια σφοδρή δικαστική διαμάχη. Ο Τόρστενσον, 47 ετών, ζητά την επιμέλεια του επτάχρονου γιου τους, κατηγορώντας τη Μασενέ για κατάχρηση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών και ακατάλληλη συμπεριφορά ως μητέρα. Από την πλευρά της, η Μασενέ, 60 ετών, τον κατηγορεί ότι είναι εθισμένος στο σεξ, έκανε χρήση ναρκωτικών, σύχναζε σε πόρνες και κατασπατάλησε την περιουσία της.
Κατηγορίες και βρόμικα κόλπαΟι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για «βρόμικα κόλπα» και διαρροές στον Τύπο, με κάθε αγωγή να συνοδεύεται από νέες αποκαλύψεις. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν μοιχεία, εξάρτηση από ουσίες και σκηνές βίας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που περισσότερο θυμίζει κινηματογραφικό δράμα παρά τον κόσμο της υψηλής ραπτικής.
Οι επιπτώσεις στη βιομηχανία της μόδαςΗ υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο χώρο της μόδας. Η Μασενέ, με τον τίτλο της Dame και το κύρος της ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος του British Fashion Council, βλέπει τη φήμη της να δοκιμάζεται σοβαρά. Στενοί φίλοι της παραμένουν στο πλευρό της, αλλά παραδέχονται ότι η εμπλοκή του παιδιού στη διαμάχη έχει πλήξει την εικόνα της.
