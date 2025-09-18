Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο

Χάος επικράτησε στη Βουλή
της Ιταλίας
, καθώς διάφοροι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, έπειτα από ψηφοφορία που αφορά σε συνταγματική μεταρρύθμιση
για τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων.
Αναλυτικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη μεταρρύθμιση με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά κατά την τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο Ansa.
Μετά την ψηφοφορία, η πλειοψηφία των βουλευτών χειροκρότησε
για το αποτέλεσμα και έπειτα ξέσπασε φασαρία
.
Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα
, εκπροσωπούμενο από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα
, επέκρινε σφοδρά τα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.
Σε εκείνο το σημείο, διάφοροι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα,
καλούσε να διατηρηθεί η ηρεμία, η ένταση μεταξύ των βουλευτών αυξανόταν, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.
Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά, ενώ σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν τραυματισμοί
.
Παρότι η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.