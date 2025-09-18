Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο
Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά, ενώ σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν τραυματισμοί

Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο
Χάος επικράτησε στη Βουλή της Ιταλίας, καθώς διάφοροι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, έπειτα από ψηφοφορία που αφορά σε συνταγματική μεταρρύθμιση για τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη μεταρρύθμιση με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά κατά την τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο Ansa.

Μετά την ψηφοφορία, η πλειοψηφία των βουλευτών χειροκρότησε για το αποτέλεσμα και έπειτα ξέσπασε φασαρία.


Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα, εκπροσωπούμενο από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επέκρινε σφοδρά τα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.

Σε εκείνο το σημείο, διάφοροι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα, καλούσε να διατηρηθεί η ηρεμία, η ένταση μεταξύ των βουλευτών αυξανόταν, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.




Κλείσιμο
Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά, ενώ σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν τραυματισμοί.

Παρότι η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.



