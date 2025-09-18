Wall Street Journal: Τα «γαλλικά» του Τραμπ για τον Νετανιάχου μετά το χτύπημα στην Ντόχα - Γιατί δεν τον αποδοκιμάζει δημόσια

«Με γ@μ@σ@» φέρεται να είπε - Ο Τραμπ, κατά την WSJ, πιστεύει ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία