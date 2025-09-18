Wall Street Journal: Τα «γαλλικά» του Τραμπ για τον Νετανιάχου μετά το χτύπημα στην Ντόχα - Γιατί δεν τον αποδοκιμάζει δημόσια
«Με γ@μ@σ@» φέρεται να είπε - Ο Τραμπ, κατά την WSJ, πιστεύει ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία
Ολοένα και πιο απογοητευμένος με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να αρχίσει τα «γαλλικά» για τον ισραηλινό πρωθυπουργό μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ θεωρεί την επιχείρηση στο Κατάρ απερίσκεπτη και επιζήμια για τις ειρηνευτικές προσπάθειες.
Ο Τραμπ, κατά την WSJ, πιστεύει ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ τηλεφώνησε δύο φορές στον Νετανιάχου μετά το περιστατικό στο Κατάρ, πρώτα για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και στη συνέχεια για να ρωτήσει αν η αποστολή είχε επιτύχει. Τηλεφώνησε επίσης στους ηγέτες του Κατάρ για να επαινέσει τις προσπάθειές τους για διαμεσολάβηση.
Παρά τις σκληρές δηλώσεις, η Wall Street Journal σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να ασκήσει άμεση πίεση στο Ισραήλ. «Δεν έχει θέσει όρους για τη στρατιωτική βοήθεια ούτε έχει προχωρήσει σε δημόσια επίπληξη, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, ακόμη και αν αυτές οι επιχειρήσεις περιπλέκουν τη διπλωματία που μεσολάβησε η Αμερική» αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Η προσέγγιση του Τραμπ, πάντως, έχει προκαλέσει απορία σε ορισμένους στην Ουάσινγκτον με τον Σαλόμ Λίπνερ, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος επτά πρωθυπουργών του Ισραήλ, να λέει ότι «είναι λίγο αινιγματική και αντιφατική.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα απέναντι στον Νετανιάχου με τη WSJ να θυμίζει πως όταν ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ: «Γ@@@α τον».
«Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει βγει σχεδόν αλώβητος από τις εκρήξεις του Τραμπ. Ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ιταμάρ Ραμπίνοβιτς, δήλωσε πως "το μόνο που λειτουργεί πραγματικά για αυτόν είναι η υποστήριξη του Τραμπ". Την ίδια στιγμή ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε τις αναφορές για ρήξη, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών ως "εξαιρετική" κάνοντας λόγο για fake news».
Πηγές που γνωρίζουν και τους δύο άνδρες είπαν, τέλος, στην WSJ ότι Τραμπ και Νετανιάχου μοιράζονται μια κοινή άποψη, θεωρώντας τους εαυτούς τους ως πολιτικούς αουτσάιντερ που μάχονται εναντίον των εδραιωμένων ελίτ.
Η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου
