Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 29χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με την νταλίκα
Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη σε σύγκρουση με φορτηγό - Συνελήφθησαν ο οδηγός και τρεις που του έκαναν «κουμάντο»
Βίντεο-ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν 29χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με νταλίκα που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα πολυσύχναστη λεωφόρο, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας διασχίζει κάθετα τον δρόμο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μοτοσικλέτα προσκρούει με σφοδρότητα στο βαρύ όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο, που οδηγούσε 54χρονος Βούλγαρος, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, με τρία άτομα να τον καθοδηγούν.
Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας, καθώς και τους τρεις άνδρες – δύο Έλληνες και έναν Αλβανό – που του έκαναν «κουμάντο» και του έδιναν οδηγίες για να διασχίσει τον δρόμο.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον Εισαγγελέα.
Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 54χρονου οδηγού της νταλίκας που, το πρωί της Τετάρτης, διέσχισε κάθετα κεντρική λεωφόρο της Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Ο οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.
Τα τρία άτομα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας για να διασχίσει την κεντρική λεωφόρο, διώκονται – κατά συναυτουργία – για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.
Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό της νταλίκας και στους τρεις «κουμανταδόρους» για το θανατηφόρο τροχαίο
Μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας, ο οδηγός και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.
