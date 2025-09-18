Ο Νετανιάχου απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας που εμπλέκουν το Ισραήλ με τη δολοφονία Κερκ

Αηδιαστικά ψέματα, ίσως τα υποκινεί το Κατάρ, η αντίδραση Νετανιάχου, μίλησε για Γκεμπελισμό - Ο αρχιραββίνος φέρεται να έχει υπογράψει συλλυπητήρια επιστολή... μία εβδομάδα πριν από την δολοφονία του ινφλουένσερ