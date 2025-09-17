Ο Ερντογάν απάντησε στον Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ: Την υπηρετήσαμε 400 χρόνια, δεν θα επιτρέψουμε να βεβηλωθεί από ασεβείς
«Ο αγώνας της Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ να γίνει μια πόλη ειρήνης, ασφάλειας και αρμονίας συνεχίζεται χωρίς διακοπή ή υποχώρηση», είπε ο Τούρκος πρόεδρος
Απάντηση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και στις δηλώσεις που έκανε για την Ιερουσαλήμ («κύριε Ερντογάν, δεν είναι δική σας πόλη, είναι δική μας πόλη»), έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι οι Μουσουλμάνοι δεν θα υποχωρήσουν ποτέ από τα δικαιώματά τους για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και υποσχέθηκε πως η χώρα του θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.
«Δεν θα επιτρέψουμε στην Ιερουσαλήμ να βεβηλωθεί από χέρια ασεβή, αν και γνωρίζω ότι η πικρία των θαυμαστών του Χίτλερ ενδέχεται να μην ξεθωριάσει ποτέ», δήλωσε ο Ερντογάν στην τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα.
Επισήμανε την υπερηφάνεια του να ανήκει κανείς «σε ένα έθνος που σήκωσε τη σημαία του Ισλάμ για αιώνες και υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια». Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπό την μουσουλμανική εξουσία «η πόλη έγινε τόπος ειρήνης και συνύπαρξης», ενώ υπήρχε σεβασμός στα δικαιώματα των Χριστιανών και των Εβραίων.
«Ο αγώνας της Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ να γίνει μια πόλη ειρήνης, ασφάλειας και αρμονίας συνεχίζεται χωρίς διακοπή ή υποχώρηση», είπε ο Ερντογάν. Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Άγκυρας για ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του.
Κριτικάροντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ πνευματικό κέντρο που είναι πολύτιμο για όλους τους Μουσουλμάνους.
«Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να στηρίξουμε τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας που αγωνίζεται να επιβιώσει υπό τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ», είπε.
Ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα «παραμείνει σταθερή σήμερα και αύριο ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε μια θάλασσα αίματος, και σε αυτούς που προκαλούν αστάθεια στη γεωγραφία μας».
«Αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον με καταπίεση και γενοκτονία, με κόστος τις ζωές αθώων παιδιών, θα πνιγούν στο αίμα που έχουν χύσει», πρόσθεσε.
Turkish President Erdogan:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2025
As a nation that carried Islam’s banner for centuries, we had the honor of serving Jerusalem for 400 years.
Netanyahu may not know this, but perhaps he will: with respect, wisdom, and tolerance, we made this blessed city a land of peace for centuries. pic.twitter.com/GwnAddfsh1
Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2025
Dünya beşten büyüktür tespitimiz, bu mücadelenin küresel ölçekte âdeta sembolü haline dönüşmüştür. pic.twitter.com/mslLRjsc5x
