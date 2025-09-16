Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ



O συσχετισμός με το κίνημα Groypers

Ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότιΕρωτηθείς για το εάν η ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου έχει σημασία για την έρευνα, ο κυβερνήτης ανέφερε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτό, οπότε έχουμε τα κάλυκα, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα».Η ερώτηση προκύπτει μετά τα χαραγμένα μηνύματα που εντοπίστηκαν σε τέσσερις κάλυκες. Ένα μήνυμα, σύμφωνα με το έντυπο ένορκης κατάθεσης έγραφε:με ακολουθία ενός συνδυασμού από βέλη, που φαινόταν να αναφέρεται σε μια ακολουθία κουμπιών που απελευθερώνει μια βόμβα σε ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το οποίο όμως είναι δημοφιλές και στους κύκλους της ακροδεξιάς.Σε έναν άλλο κάλυκα το μήνυμα έγραφε:(Αν το διαβάζεις, είσαι Γκέι, Lmao).Ορισμένοι έχουν συνδέσει τον Ρόμπινσον με το κίνημα των- μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, και συχνά ρατσιστική κίνηση που σχετίζεται με τονΑμερικανός σχολιαστής και ακτιβιστής, γνωστός για τις ακραίες θέσεις του για τον εθνοκεντρισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής. Παράλληλα, είναι αντίθετος με τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ειδικά από χώρες μη λευκές.Οι Groypers είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες, οι οποίοι όμως αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές.Οι Groypers χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα memes για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες. Ο συσχετισμός του Ρόμπινσον με το κίνημα έγκειται σε ορισμένες από τις φράσεις που έγραφαν, όπως το, που αναφέρθηκε προηγουμένως και επίσης περιλαμβάνεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι και την κοινότητα Helldivers.