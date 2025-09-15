Αποκαλύφθηκε σημείωμα του Τάιλερ Ρόμπινσον: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω»

Διχασμός στις ΗΠΑ

Ερωτηθείς για το εάν ητου συγκάτοικου έχει σημασία για την έρευνα, ο κυβερνήτης ανέφερε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτό, οπότε έχουμε τα κάλυκα, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα».Η ερώτηση προκύπτει μετά τα χαραγμένα μηνύματα που εντοπίστηκαν σε τέσσερις κάλυκες. Ένα μήνυμα, σύμφωνα με το έντυπο ένορκης κατάθεσης έγραφε: «Hey fascist! CATCH!» (Γεια φασίστα! ΠΙΑΣΕ ΤΟ!), με ακολουθία ενός συνδυασμού από βέλη, που φαινόταν να αναφέρεται σε μια ακολουθία κουμπιών που απελευθερώνει μια βόμβα σε ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι.Σε έναν άλλο κάλυκα το μήνυμα έγραφε: «If you read this, you are GAY Lmao» (Αν το διαβάζεις, είσαι Γκέι, Lmao).Την ίδια ώρα, ο διχασμός στις ΗΠΑ εντείνεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη ριζοσπαστική αριστερά για τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή.«Το πρόβλημα είναι στην αριστερά», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή. «Πολλοί άνθρωποι που παραδοσιακά θα λέγατε ότι ανήκουν στην αριστερά… (είναι) ήδη υπό έρευνα», πρόσθεσε.Στον Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζον Σαπίρο, που είχε δεχθεί εμπρηστική επίθεση τον Απρίλιο. Όμως είπε, ο Τραμπ έχει την υποχρέωση να μειώσει την ένταση.