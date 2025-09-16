Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
«'Ασε με» φωνάζει η 26χρονη προσπαθώντας να αντισταθεί στον κακοποιό, ενώ εκείνος την χτυπά προσπαθώντας να της κλέψει την τσάντα
Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό μια 26χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε θύμα μιας άγριας ληστείας με το δράστη να την πλησιάζει με τη μηχανή του, να τη ρίχνει κάτω και να τη γρονθοκοπεί μέχρι να της πάρει την τσάντα.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται η μάχη που έδωσε το θύμα με τον ληστή - προσπαθώντας να αντισταθεί στην προσπάθειά του να της κλέψει την τσάντα.
Κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής κατέγραψε τις κραυγές αγωνίας της 26χρονης, η οποία φωνάζει «άσε με» ενώ ακούγονται τα χτυπήματα που δέχεται από τον αδίστακτο κακοποιό.
Η κοπέλα τον απώθησε και κατόρθωσε να τον ρίξει από τη μηχανή στο έδαφος, αλλά ο ληστής άρπαξε το πορτοφόλι και διέφυγε πεζός προς την οδό Σουρή.
