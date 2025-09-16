Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά των New York Times: Ζητά 15 δισ. δολάρια - «Είναι διεφθαρμένοι»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί την εφημερίδα ότι «έχει καταστεί ουσιαστικά "εκφραστής" του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος»
Αγωγή για δυσφήμιση και συκοφαντία με την οποία ζητά 15 δισεκατομμύρια δολάρια υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της εφημερίδας, New York Times.
Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social με την οποία έκανε γνωστό ότι υπέβαλε την αγωγή, γράφει για τους ΝΥΤ ότι «είναι μια από τις χειρότερες και πιο διεφθαρμένες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας μας, η οποία έχει καταστεί ουσιαστικά «εκφραστής» του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».
Ο Τραμπ κατηγορεί, επίσης, την εφημερίδα για «τη μεγαλύτερη παράνομη συνεισφορά σε προεκλογική εκστρατεία που έχει γίνει ΠΟΤΕ» θυμίζοντας ότι «η στήριξη προς την Καμάλα Χάρις τοποθετήθηκε στην κεντρική θέση της πρώτης σελίδας της εφημερίδας The New York Times, κάτι που μέχρι τώρα ήταν ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΟ!» .
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «οι Times έχουν εμπλακεί σε μια δεκαετή πρακτική ψευδών δηλώσεων σχετικά με τον αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το κίνημα America First, το MAGA και την χώρα μας συνολικά. Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που καθιστώ υπεύθυνη αυτή την κάποτε σεβαστή «φθαρμένη εφημερίδα», όπως κάνουμε με τα δίκτυα ψευδών ειδήσεων, όπως η επιτυχημένη μας δικαστική διαμάχη εναντίον του George Slopadopoulos/ABC/Disney και το 60 Minutes/CBS/Paramount, που γνώριζαν ότι με «συκοφαντούσαν» ψευδώς μέσω ενός πολύ εξελιγμένου συστήματος αλλοίωσης εγγράφων και οπτικού υλικού, το οποίο ήταν, στην ουσία, μια κακόβουλη μορφή δυσφήμισης, και ως εκ τούτου, κατέληξαν σε διακανονισμό για ρεκόρ ποσά».
«Οι New York Times είχαν την ελευθερία να ψεύδονται, να με δυσφημούν και να με διασύρουν για πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ! Η αγωγή ασκείται στην υπέροχη πολιτεία της Φλόριντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.
