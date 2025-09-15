Καμία συνεργασία με την AfD στον β' γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, λένε CDU και SPD

Το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) απέκλεισαν το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις επαναληπτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε δήμους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.Κατά την αναμέτρηση της Κυριακής, η AfD αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, το 2020, ενώ το CDU έμεινε στα ποσοστά του. Απώλειες υπέστη, αντίθετα, το SPD.Σε αυτό το πλαίσιο, οι επικεφαλής των τοπικών οργανώσεων του CDU και του SPD στο κρατίδιο ανακοίνωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι θα αντιταχθούν από κοινού στους υποψηφίους της ακροδεξιάς.«Όπου το CDU βρίσκεται στον β' γύρο αντιμέτωπο με την AfD, είναι για μένα απολύτως σαφές ότι υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του CDU - αναμένω το ίδιο και από την αντίθετη πλευρά», δήλωσε η κρατιδιακή επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Σάρα Φίλιπ.Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Χέντρικ Βουστ (που προέρχεται από το CDU), ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την AfD. «Εάν κάποιος από την AfD αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό γύρο της 28ης Σεπτεμβρίου κάποιον από ένα δημοκρατικό κόμμα, τότε οι Χριστιανοδημοκράτες ξέρουν τι να κάνουν - είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει και για τους ψηφοφόρους», δήλωσε.